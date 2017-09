Theresa May anticipează o factură de 54,5 miliarde de euro pentru Brexit

Şefa executivului britanic, Theresa May, anticipează că Marea Britanie va avea de plătit o sumă de până la 50 de miliarde de lire sterline (54,5 miliarde de euro) Uniunii Europene pentru angajamentele asumate înainte ca ţara sa să decidă că părăseşte blocul comunitar, a dezvăluit duminică publicaţia The Sunday Times.



Guvernul britanic este dispus să plătească Bruxellesului între 7 şi 17 miliarde de lire pe an (între 7,63 şi 18,53 miliarde de euro) pe o perioadă de trei ani, cu scopul de a termina plăţile înainte de următoarele alegeri generale britanice, programate pentru 2022, scrie cotidianul britanic.



Negociatorul şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a deplâns în această săptămână lipsa de claritate a Londrei în aspectele-cheie ale dialogului, precum dispoziţia sa de a-şi respecta angajamentele deja asumate în bugetul comunitar.



Potrivit unei surse apropiate şefei guvernului de la Londra, citată de The Sunday Times, May va pune o primă ofertă financiară pe masa de la Bruxelles în octombrie, după congresul Partidului Conservator britanic, pentru a evita criticile venite din partea celei mai eurosceptice aripi a formaţiunii sale la această reuniune a Tory.



Politiciana conservatoare speră să-şi recupereze relevanţa politică la congresul Partidului Conservator, după ce a avut de suferit în urma alegerilor anticipate din iunie, la care a pierdut majoritatea absolută în parlament.