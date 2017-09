Sute de case din zona Los Angeles evacuate din cauza incendiilor de pădure

Un incendiu de pădure s-a propagat sâmbătă până în apropierea unui cartier din nord-vestul Los Angeles, cel de al doilea oraş ca mărime din SUA, forţând a evacuarea locuinţelor ameninţate, relatează Reuters.



Oficialii din domeniul stingerii incendiilor din localitatea Burbank le-au cerut locuitorilor din circa 200 de case să-şi părăsească imediat locuinţele, în contextul în care incendiul La Tuna, răspândit pe 810 hectare, a devastat zonele de vegetaţie din apropiere şi a antrenat închiderea unei secţiuni a autostrăzii 210.



"Din cauza comportamentului imprevizibil al incendiului, favorizat de rafalele puternice de vânt, nu putem avansa o predicţie fermă privind toate zonele care ar putea fi în pericol", a precizat Departamentul pompierilor din Los Angeles.



Potrivit Serviciului meteorologic naţional, în zonă sunt aşteptate cel puţin până sâmbătă seară temperaturi de peste 37 de grade Celsius, cu rafale de vânt puternice şi umiditate scăzută.



Numeroase fotografii şi înregistrări video au fost postate pe reţelele de socializare cu fumul provenit de la incendiu. "Plouă cu cenuşă de la incendiul din Burbank. Am auzit un zgomot puternic iar apoi am rămas fără curent electric", a scris Cory Pratt, realizator de filme, pe Twitter.



Până în prezent incendiul nu a provocat pagube materiale sau victime, scrie Los Angeles Times.



La peste 640 km mai la nord, incendiul Ponderosa a devastat 1.500 de hectare de vegetaţie şi a distrus 30 de locuinţe în comitatul Butte, determinând autorităţile să emită ordine de evacuare pentru locuitorii a 500 de case din zonă. Acest incendiu, declanşat marţi din cauza unui foc de tabără scăpat de sub control, este controlat în proporţie de 40%.



Guvernatorul Californiei, Jerry Brown, a emis vineri un comunicat de urgenţă prin care pune la dispoziţia autorităţilor resurse suplimentare pentru combaterea incendiilor.



Bărbatul acuzat că a declanşat incendiul, John Ballenger, a compărut vineri pentru prima dată în faţa Curţii superioare din comitatul Butte, a declarat procurorul Michael Ramsey.



Ballenger se confruntă cu două capete de acuzare pentru incendiere şi este în arest, fiind stabilită o cauţiune de un milion de dolari.