SUA: Rata şomajului a crescut la 4,4% în luna august

Angajatorii americani au creat un număr de locuri de muncă sub aşteptări în luna august, astfel că rata şomajului a urcat uşor la 4,4%, transmite Reuters.



Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecută 156.000 de noi locuri de muncă, faţă de 180.000 cât estimau analiştii. De asemenea, Departamentul american al Muncii a revizuit în jos şi cifrele pentru lunile iunie şi iulie, când au fost create cu 41.000 de locuri de muncă, mai puţin decât au fost anunţate iniţial.



Sectorul privat a creat 165.000 de locuri de muncă luna trecută, în timp ce administraţia publică a pierdut 9.000 de locuri de muncă. Salariul mediu orar a crescut uşor la 26,39 dolari, faţă de 26,36 dolari în luna iulie, adică o creştere de 0,1%, sub estimările analiştilor care mizau pe o creştere de 0,2%.



Departamentul american al Muncii a subliniat că acest raport nu reflectă impactul uraganului Harvey care a devastat coasta Golfului Mexic în ultimele zile, întrucât datele au fost colectate înainte ca acest uragan să lovească statul Texas. Economiştii avertizează că acest uragan ar putea afecta cifrele pe luna septembrie, dacă întreruperile apărute în urma inundaţiilor vor persista.



În pofida diminuării ritmului de creare de noi locuri de muncă în luna august, angajatorii americani au creat, în medie, 185.000 de noi locuri de muncă în ultimele trei luni, peste media de 176.000 de locuri de muncă create lunar în acest an, un ritm suficient pentru ca Rezerva Federală să anunţe un plan de reducere a portofoliului său de obligaţiuni.