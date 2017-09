Rebelii din FARC s-au lansat ca partid politic

Forţele Armate Revoluţionare Columbiene (FARC, cea mai veghe gherilă marxistă de pe continentul american) s-au lansat vineri ca partid politic, schimbându-şi numele în Forţa Alternativă Revoluţionară Comunitară, dar păstrându-şi sigla, şi au organizat un concert în Piaţa Bolívar din centrul capitalei Bogotá, informează EFE.



Pe o scenă situată într-o latură a pieţei, faţă în faţă cu Palatul Justiţiei, au evoluat mai multe grupuri naţionale şi internaţionale precum Banda Bassoti, Ana Tijoux, KY-Mani Marley şi formaţia columbiană Totó la Momposina. A durat ceva vreme până când oamenii s-au strâns la concertul care oricum nu a reuşit să umple piaţa amenajată special pentru acest eveniment, cu megafoane şi ecrane gigant, pregătiri demne de un festival în toată regula.Pe monitoare mai mici au fost proiectate "capsule istorice" sau înregistrări video cu declaraţii ale liderilor FARC, între care şi actualul şef Rodrigo Londońo, alias 'Timochenko'. Mulţi dintre participanţi, majoritatea dintre ei delegaţi ai FARC la congresul care a început duminica trecută şi la care fosta gherilă s-a transformat în partid politic, au ţinut în mâini trandafiri roşii, această floare fiind aleasă de altfel ca logo al noului partid.



Unii dintre delegaţi strigau sloganuri ale FARC atunci când au intrat în piaţă şi fluturau steaguri, unele cu un trandafir roşu şi altele cu sloganuri tradiţionale ale vechii gherile, care a semnat un acord de pace la 24 noiembrie 2016 cu guvernul columbian şi a depus între timp armele. Între ei, un grup de delegaţi a strigat "pentru viaţă, pentru pace, trăiască FARC".Vineri seară, la ora locală 19:00 (00.00 GMT, sâmbătă) a urcat pe scenă 'Timochenko', care a rostit primul său discurs în legalitate în faţa unui public care abia ocupa jumătate din piaţă. Într-o intervenţie prea puţin inovatoare şi în care a reiterat multe dintre propunerile pe care le-a prezentat în ultimele luni, 'Timochenko' a cerut din nou un guvern de tranziţie din care să facă parte diferite forţe şi care să conducă naţiunea după alegerile din 2018.



Totodată, liderul FARC a declarat că noul partid vrea să construiască "o ţară diferită" în care "violenţa să dispară definitiv de pe scena politică". "(O ţară) în care nimeni să nu mai fie urmărit, asasinat sau să dispară doar pentru că gândeşte diferit. O ţară în care niciunul dintre locuitorii săi să nu fie obligat să pună mâna pe arme pentru a-şi apăra viaţa, în care răspunsul la proteste şi la nesupunerea socială să nu fie tratamentul brutal al ESMAD (escadronul mobil antiproteste al poliţiei — n.r.)", a spus 'Timochenko'.



În această ţară pe care doreşte s-o construiască, 'Timochenko' spune că va avea întâietate "toleranţa şi respectul pentru ceea ce este diferit". În plus, liderul FARC a dat asigurări că în Columbia "dialogul şi concertarea vor deveni modalitatea de a soluţiona problemele". "Nu mai vrem să curgă nicio picătură de sânge din motive politice, ca nicio mamă să nu mai verse lacrimi pentru fiul sau fiica atacaţi. Din acest motiv, nu ezităm să întindem mâna în semn de iertare şi reconciliere, dorim o Columbie fără ură, am venit să predicăm pacea şi iubirea fraternă între compatrioţi", a mai spus el.În conformitate cu acordul de pace de anul trecut, FARC vor primi 10 mandate în Congres — cinci în camera superioară şi cinci în camera inferioară — în următoarea sesiune legislativă 2018-2022, însă din 2026, noul partid politic va trebui să lupte în alegeri de la egal la egal cu celelalte partide columbiene. Totuşi, va fi greu pentru mulţi columbieni să accepte FARC drept un partid politic obişnuit şi să ierte anii de atacuri teroriste, răpiri şi trafic de droguri. Îndeosebi în oraşe FARC nu se bucură de prea mult sprijin, comentează dpa.



"Dacă se pot poziţiona drept un partid exhaustiv şi incluziv, care priveşte spre viitor şi ţine cont de populaţia urbană şi de alianţele politice, atunci ei ar putea să se transforme într-o forţă politică cu însemnătate', a declarat Leon Valencia, analist politic columbian şi fost luptător de gherilă.Una dintre cele mai mari provocări pentru FARC rămâne reintegrarea în viaţa civilă a aproape 6.800 de foşti luptători de gherilă, care au renunţat la arme şi la viaţa în junglă după semnarea acordului de pace cu autorităţile columbiene. dpa aminteşte că, după dezmembrarea grupărilor paramilitare de extremă dreapta, la jumătatea anilor 2000, mulţi dintre foştii membri ai acestora s-au alăturat pur şi simplu unor grupări criminale armate, continuându-şi "activitatea".



Peste 220.000 persoane şi-au pierdut viaţa în cei 53 de ani de război permanent cu gherilele extremiste din Columbia, timp în care s-au comis atrocităţi de ambele părţi. Columbia a declarat oficial încheiat acest conflict la începutul lunii august, după ce FARC a predat ultimele arme Naţiunilor Unite, în conformitate cu prevederile acordului de pace. Preşedintele columbian Juan Manuel Santos a câştigat premiul Nobel pentru pace pentru eforturile sale de a pune capăt conflictului.



Într-o notă mai anecdotică, EFE a relatat joi că fostul portar columbian René Higuita s-a văzut nevoit să clarifice că este preocupat de "activitatea sa profesională", ca antrenor de portari la formaţia locală Atlético Nacional, insistând că nu va face parte din viitoare liste politice ale FARC. "Continui să am legătură cu fotbalul, care a fost axul şi pasiunea existenţei mele, în aceste momente şi de puţină vreme ca antrenor de portari (...) Activitatea mea profesională angajantă a avut şi are exclusiv legătură cu sportul", a scris Higuita într-un comunicat difuzat pe reţelele sociale.



Reacţia legendarului portar columbian a venit după ce unul dintre liderii FARC, Ricardo Téllez, alias 'Rodrigo Granda', l-a invitat pe Higuita să facă parte din viitoarele liste de partid.



"Judecând după ştirile din presă, bănuiesc că FARC doresc să acţioneze în domeniul sportiv ca modalitate de penetrare socială, motiv pentru care — cred eu — au apreciat că eu aş putea fi o personalitate utilă în planul lor. Dacă presupunerea mea este corectă, atunci trebuie să mulţumesc mişcării pentru gestul său", a spus Higuita, care a asistat în septembrie 2016 la cea de-a zecea Conferinţă Naţională de Gherilă, la care membrii FARC au aprobat acordul de pace, au renunţat la lupta armată şi au decis să se transforme în partid politic.



Pe de altă parte, 'Granda' a susţinut că la actualul congres a fost invitat şi fostul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, dar că acesta nu a putut participa pentru că se află în Emiratele Arabe Unite.