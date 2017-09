Ţara bogată cu cea mai mare rată de sinucideri în rândul tinerilor

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: Hepta 01.09.2017 12:37

Suicidul este epidemia silenţioasă a Noii Zeelande, titrează cotidianul britanic The Guardian. La ora actuală, Noua Zeelandă are cea mai mare rată de sinucideri în rândul tinerilor dintre toate ţările dezvoltate.



Ultimele date oficiale, publicate săptămâna aceasta, indică faptul că neozeelandezii îşi pun capăt vieţii mai mult ca oricând, subliniază The Guardian. În ultimul an, 606 tineri s-au sinucis.



La începutul lunii august, trei mame îndurerate au decis să pună presiune pe politicieni pentru aborda frontal ceea ce deja se impune ca o dramă naţională a Noii Zeelande, adresând partidelor politice o scrisoare semnată de peste 200 de familii.



În scrisoare, familiile semnatare au exprimat următoarele revendicări: o anchetă privată legată de starea de sănătate mintală a neozeelandezilor, restabilirea finanţării de 2,3 miliarde de dolari în domeniul sănătăţii şi creşterea bugetului alocat sănătăţii primare.



„Ca familii care i-au pierdut pe cei dragi, ştim câte ceva despre curaj. A trebuit să ne punem întrebări dificile şi incomode. Avem nevoie şi de curajul vostru. Avem nevoie să punem întrebări dificile privind sistemul nostru de sănătate mintală”, se arată în textul scrisorii citate de cotidianul britanic.



Scrisoarea ar fi dus, în doar o lună, la creşterea sprijinului politic pentru combaterea acestui flagel. Jacinda Ardern, şefa Partidului Laburist din Noua Zeelandă, principala formaţiune de opoziţie, spune că va infuza 8 miliarde de dolari în finanţarea sănătăţii şi va reviziui serviciile de sănătate mintală.



De asemenea, guvernanţii au creat un grup de experţi care să consilieze Ministerul Sănătăţii cu privire la modalităţile de reducere a ratei sinuciderilor. Experţii în economie susţin că actualele cheltuieli ale Guvernului sunt în concordanţă cu gravitatea problemei.



Însă în afara sferei politice, părinţii, disperaţi că şi-ar putea pierde oricând copiii, sunt împărţiţi în două tabere. Unii sunt de părere că tinerii nu ar trebui expuşi atât de mult la tema sinuciderilor, în timp ce alţii zic că tocmai de acest lucru este nevoie pentru o confruntare eficientă cu criza existenţială care a curprins Noua Zeelandă.