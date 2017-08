Coreea de Nord condamnă la moarte patru jurnalişti sud-coreeni

31.08.2017

Coreea de Nord a condamnat la moarte patru jurnalişti sud-coreeni pentru că au publicat o critică la adresa unei cărţi, pe care regimul de la Phenian o consider insultătoare, relatează AFP.Chosun Ilbo şi Dong-A Ilbo, două ziare conservatoare, au criticat ediţia coreeană a North Korea Confidential, o carte scrisă de doi jurnalişti britanici stabiliţi la Seul, publicată iniţial în 2015.



Această carte descrie rolul tot mai mare jucat de economia de piaţă în viaţa de zi cu zi a nord-coreenilor, unde serialele de televiziune sud-coreene circulă „pe sub mână” şi unde sunt copiate moda şi stilurile de coafură de la Seul. Cei care sunt prinşi în posesia unor DVD-uri sau stickuri USB cu seriale sud-coreene pot să scape cu mită, afirmă autorii.



Versiunea coreeană a cărţii a fost redenumită „Republica capitalistă Coreea” - un joc de cuvinte referitor la numele oficial al ţării, Republica Populară Democrată a Coreei. Pe coperta ţării este înlocuită steaua din stema statului cu simbolul dolarului.



Publicând critica, ziarele „au comis infracţiunea hidoasă de a insulta demnitatea” Coreei de Nord, în cadrul unei „campanii de defăimare sordidă”, a decis Curtea Centrală de la Phenian.



În consecinţă, câte un jurnalist de la fiecare publicaţie şi preşedinţii companiilor care deţin ziarele au fost condamnaţi la pedeapsa capitală.



„Infractorii nu au drept să facă apel, iar execuţia va fi desfăşurată oriunde, oricând, fără alte forme de proces”, a adăugat instanţa.



Presa nord-coreeană nu menţionează nicio sentinţă în cazul autorilor cărţii: fostul corespondent The Economist Daniel Tudor şi James Pearson, care lucrează pentru agenţia Reuters.