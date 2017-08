Cel puţin şase morţi şi aproximativ 40 de persoane prinse sub dărâmături după ce o clădire s-a prăbuşit în India

Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa, iar aproximativ 40 ar fi prinse sub dărâmături, după ce o clădire s-a prăbuşit joi, după două zile de ploi torenţiale, în Mumbai, centrul conomic al Indiei, relatează AFP şi Reuters.



Opt supravieţuitori au fost scoşi de sub dărâmături, iar forţele de intervenţie caută şi alţii, a declarat un oficial din poliţie.



Cel puţin nouă familii locuiau în clădirea aflată în cartierul Dongri, o zonă cu străzi înguste şi clădiri îngrămădite, unele vechi de un secol.



Imagini transmise de posturile de televiziune arată oameni printre dărâmături, căutând persoanele prinse încă în ruine.



“Operaţiunile de salvare sunt deja în curs. Am trimis 12 vehicule de pompieri la faţa locului. De asemenea, ambulanţele sunt pregătite să ducă victimele la spital”, a anunţat un purtător de cuvânt al Pompierilor.



Autorităţile cred că ploile abundente au slăbit clădirea şi au demarat o anchetă în acest caz.



Luna trecută, 17 persoane au murit după ce o clădire de patru etaje s-a prăbuşit într-o suburbie din estul Mumbaiului.