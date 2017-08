Armata irakiană a eliberat în totalitate oraşul Tal Afar, care era ocupat de reţeaua Stat Islamic

Armata irakiană a eliberat în totalitate oraşul Tal Afar, situat în nord-vestul Irakului, de sub ocupaţia reţelei teroriste Stat Islamic, anunţă premierul Haider al-Abadi, potrivit cotidianului Le Figaro.



"Fericirea noastră este totală, am obţinut victoria în Tal Afar, iar acum provincia Ninive este în totalitate sub controlul nostru", a afirmat Haider al-Abadi.



Operaţiunea militară pentru eliberarea oraşului Tal Afar, situat la 70 de kilometri vest de Mosul, începuse în 20 august.



Armata irakiană a avansat rapid în eforturile de eliberare a oraşului care avea o populaţie de 200.000 de locuitori înainte de a fi ocupat de organizaţia teroristă sunnită Stat Islamic.



În iulie, armata irakiană, susţinută de Statele Unite, a eliberat oraşul Mosul, principalul fief din Irak al organizaţiei teroriste Stat Islamic.