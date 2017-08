20 de ani de la moartea Prinţesei Diana

FOTO

Astăzi se împlinesc 20 de ani de când Prinţesa de Wales, Lady Diana, şi prietenul său, Dodi al Fayed, şi-au pierdut viaţa într-un accident de maşină la Paris, la 31 august 1997.Numeroase evenimente au fost planificate pentru a comemora dispariţia Prinţesei Inimilor. 2,5 miliarde de oameni au urmărit la nivel mondial funeraliile de la Westminster Abbey în Londra.Prinţul Harry şi Prinţul William au comemorat miercuri aminterea mamei lor.William şi Harry sunt recunoscători pentru flori, mesaje şi scrisori şi vor să mulţumească tuturor celor care au venit la Kensington Palace, în amintirea Dianei, se arată într-o postare pe contul de Instagram al Kensington Royal.Ducele şi Ducesa de Cambridge, alături de Prinţul Harry au vizitat miercuri The Sunken Garden de la Kensington Palace, care anul acesta a fost transformată în Grădina Albă, dedicată Dianei, Prinţesa de Wales.Anul acesta, într-un documentar intitulat ”Diana, Our Mother: Her Life And Legacy”, Prinţul William şi Prinţul Harry au vorbit cu sinceritate şi emoţie despre regretul pe care îl resimt şi în prezent legat de ultima lor conversaţie telefonică cu mama lor, Prinţesa Diana. Cei doi membri ai familiei regale britanice au făcut publice mai multe fotografii personale, de familie, inclusiv cu Prinţesa Diana însărcinată.A fost o conversaţie telefonică tipică între doi băieţi care se jucau şi mama lor, aflată în vacanţă în Franţa. Nu a durat mult întrucât cei doi băieţi pe atunci, Prinţul William şi Prinţul Harry, au vrut să se întoarcă să se joace cu verişorii lor.Discuţia telefonica mult prea scurtă din anul 1997 încă este o rană pentru Prinţul William şi Harry şi în ziua de astăzi, pentru că era ultima lor conversaţie cu Prinţesa Diana, înainte de moartea sa în tragicul accident petrecut la Paris.“Harry şi cu mine eram teribil de grăbiţi să ne luăm la revedere, gen ‘ne auzim mai târziu’...Dacă aş fi ştiut ce urma să se întâmple, nu aş fi tratat lucrurile aşa superifcial”, a declarat William în noul documentar. “Acea conversaţie telefonică mi-a rămas profund în minte.”Harry a declarat pentru producătorii documentarului că va regreta până în ultima zi a vieţii sale cea din urmă conversaţie cu mama sa.“Privind în urmă e incredibil de greu. Va trebui să trăiesc cu asta pentru tot restul vieţii mele”, a spus Harry. “Fără să ştiu că aceea urma să fie ultima oară când aveam să vorbesc cu mama mea. Cât de diferit ar fi fost acea conversaţie dacă aş fi avut cea mai mică bănuială că urma să îşi piardă viaţa în acea noapte.”În ultimul an, William şi Harry au vorbit deschis în public despre sentimentele lor cu privire la pierderea bruscă a memei lor. William - cel de-al doilea în rândul succesiunii la tronul Marii Britanii, după tatăl său, Prinţul Charles, avea 15 ani în tragica zi. Harry avea doar 12.