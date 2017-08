Uniunea Europeană şi Germania critică Polonia pentru reformele din sistemul judiciar

Uniunea Europeană şi Germania au criticat guvernul polonez pentru că ameninţă statul de drept, iar cancelarul german Angela Merkel a declarat că nerespectarea normelor democratice ar putea submina cooperarea Varşoviei cu Blocul comunitar, relatează site-ul agenţiei The Associated Press.



Luni, ministerul polonez de Externe a anunţat că a furnizat "clarificări exhaustive" într-o scrisoare care răspunde la preocupările exprimate în scris de Comisia Europeană luna trecută.



Polonia susţine că măsurile luate sunt "în conformitate cu standardele europene" şi că "răspund multor ani de aşteptări sociale în creştere în acest sens". Totodată, Varşovia a anunţat că "speră să continue dialogul privind fondul cauzei fără elemente politice", subliniind faptul că acuzele aduse sunt motivate politic.



"Am primit răspunsul din partea guvernului polonez şi îl vom studia cu atenţie. În ceea ce priveşte argumentul că nu avem competenţe în această sferă, este o afirmaţie pe care o putem respinge categoric. Cadrul legislativ privind statul de drept stabileşte modul în care Comisia ar trebui să reacţioneze în cazul în care ar apărea indiciile unei ameninţări la adresa statului de drept într-un stat membru. Comisia consideră că există o astfel de ameninţare la adresa statului de drept din Polonia", a precizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.



Cancelarul german consideră că înrăutăţirea disputei dintre Varşovia şi Bruxelles afectează cooperarea în cadrul Uniunii Europene.



"Aceste reforme propuse reprezintă un subiect serios, întrucât cerinţele pentru cooperare în cadrul Uniunii Europene sunt principiile statului de drept. Consider că poziţia Comisiei Europene este foarte serioasă. Solidaritatea în cadrul UE, dar cu abandonarea statului de drept, nu ar mai fi Uniunea Europeană. Oricât de mult vreau să am relaţii foarte bune cu Polonia ... nu putem pur şi simplu să ne ţinem gura şi să nu spunem nimic de dragul păcii", a spus Merkel.



La finele lunii iulie, Comisia Europeană a avertizat autorităţile poloneze să nu aplice nicio măsură pentru înlăturarea judecătorilor de la Curtea Supremă, în caz contrar Blocul comunitar fiind pregătit să iniţieze demersul pentru suspendarea drepturilor de vot ale Poloniei în UE.



Ulterior, Comisia Europeană a lansat procedura de sancţionare a Poloniei pentru încercările de subminare a independenţei justiţiei, acordând un termen de 30 de zile Guvernului conservator de la Varşovia pentru a oferi clarificări.