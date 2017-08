Sandra Bullock şi Kevin Hart, printre vedetele care au făcut donaţii în sprijinul victimelor uraganului Harvey

Actorii Sandra Bullock şi Kevin Hart se numără printre vedetele care au făcut donaţii în sprijinul victimelor uraganului Harvey.



Sandra Bullock a donat 1 milion de dolari pentru Crucea Roşie, în timp ce Kevin Hart a pornit o campanie în urma căreia s-a strâns o sumă aprpiată de cea oferită de actriţă.



Între cei care au mai donat se numără familia Kardashian, Jennifer Lopez, Chris Brown şi Dwayne "The Rock" Johnson, potrivit BBC.



Vicepreşedinta organizaţiei Crucea Roşie din America a transmis: ”Există vremuri ca acestea când avem parte de un sprijin incredibil. (...) Să avem pe cineva ca Sandra Bullock care să se implice în acest fel ajută să aducem oamenii împreună şi să fie mai generoşi”.



Actorul Kevin Hart a publicat un videoclip în care promite suma de 25.000 de dolari - pe care mai apoi a dublat-o - şi a numit mai mulţi artişti care ar trebui să îi urmeze exemplul. ”Cred că am luat parte la multe provocări pe internet, unele cu scop, altele fără, dar am făcut-o... Acum, voi face o provocare reală. Îi provoc pe toţi prietenii mei celebri să mă urmeze”.



Chris Brown a fost primul care i-a răspuns şi a anunţat că a donat 100.000 de dolari. ”Este nevoie să fim împreună”, a spus el şi a adăugat că este ”sceptic” la adresa Crucii Roşii, iar banii săi vor merge direct la oameni.



Kim Kardashian a fost printre cei care s-au alăturat lui Hart. ”Mama, surorile mele şi cu mine acceptăm provocarea. Vom dona 500.000 de dolari astăzi către Crucea Roşie şi Armata Salvări”.



”Vreau să transmit un mesaj oamenilor din Houston - trebuie să fiţi puternici şi încrezători”, a spus Dwayne 'The Rock' Johnson, care a donat 25.000 de dolari.



Jennifer Lopez şi iubitul său, Alex Rodriguez, au donat fiecare câte 25.000 de dolari. Actriţa a scris pe Instagram: ”Am urmărit tot ce s-a întâmplat în Houston şi inimile noastre sunt frânte. Este catastrofic”.



Rapperul TI a donat tot 25.000 de dolari, însă a specificat faptul că banii nu vor ajunge la Crucea Roşie, iar actorul Jensen Ackles a dublat suma. Împreună cu colegii săi din ”Supernatural”, el a pornit o campanie de strângere de fonduri care a adunat până în prezent peste 200.000 de dolari.



Cântăreţul country Chris Young a pornit şi el propria campanie, prin care a strâns peste 300.000 de dolari.



Nicki Minaj a donat 25.000 de dolari, iar DJ Khaled a răspuns cu aceeaşi sumă provocării lui Kevin Hart. Duoul The Chainsmokers a oferit 30.000 de dolari fondului Hurricane Harvey.