Rusia, desfăşurare de forţe impresionantă la graniţa cu Polonia

Sursa: jurnal.md/evz.ro Foto: ria.ru 30.08.2017 20:49

Tensiunile provocate de Coreea de Nord nu sunt singurele. Iar pentru România, Zapad 2017, exerciţiul militar pregătit de Rusia, dă fiori pe şira spinării.



Un raport al Consiliului Atlantic a afirmat că Rusia, cu prilejul acestui exerciţiu de amploare care se desfăşoară în Belarus, la graniţă cu mai multe ţări opozante Rusiei, ar putea invada Polonia peste noapte. „Chiar dacă Moscova nu are o intenţie să provoace NATO în mod direct, acest lucru s-ar putea schimba peste noapte şi ar putea fi o operaţiune implementată rapid, după nişte planuri bine stabilite anterior”, arăta raportul.



S-a încercat detensionarea situaţiei create de către puterea din Rusia, fără prea mare succes. Alexander Fomin, vicepremierul Apărării ruse, a declarat că Europa nu are de ce să se teamă: „Unii au mers atât de departe încât să afirme că ne vom folosi de aceste exerciţii militare pentru a invada şi ocupa Lituania, Polonia sau Ucraina. Niciuna dintre aceste versiuni nu are vreo legătură cu realitatea”, a afirmat acesta, adăugând că ameninţarea Rusiei este doar „un mit”.



Moscova susţine că desfăşurarea forţelor va însuma 13.000 de soldaţi ruşi şi belaruşi, 70 de avioane şi elicoptere, precum şi 700 de echipamente de luptă, printre care 250 de tancuri, 10 nave şi sisteme de artilerie.



Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a avertizat că la exerciţiu ar putea lua parte mai mulţi soldaţi decât a anunţat oficial Kremlinul.