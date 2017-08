Marea Britanie: Lidera laburiştilor scoţieni a demisionat

30.08.2017

Lidera Partidului Laburist din Scoţia, Kezia Dugdale, şi-a anunţat demisia de la conducerea formaţiunii, afirmând că aceasta are nevoie de ''un nou lider, cu o energie nouă, cu dinamism şi un nou mandat'', pe fondul criticilor venite din partea aripii de stânga a partidului, transmit AFP şi BBC News.



''Am ales să demisionez întrucât consider că este cel mai bine pentru mine şi pentru Partidul Laburist scoţian, într-un moment în care putem fi pozitivi şi optimişti cu privire la viitorul nostru'', a explicat ea într-o scrisoare.



Kezia Dudgale preluase conducerea laburiştilor scoţieni în august 2015, după demisia lui Jim Murphy ca urmare a dezastrului electoral prin care partidul a pierdut 40 din cele 41 de mandate ce revin Scoţiei în Parlamentul de la Londra, în favoarea partidului naţionalist SNP, principala forţă politică în Scoţia.



În scrutinul de anul trecut pentru desemnarea liderului laburiştilor britanici, Kezia Dugdale l-a sprijinit pe Owen Smith, declarând atunci: ''Nu cred că Jeremy (Corbyn, reales în funcţie, n.red.) poate să unească partidul şi să ne aducă la guvernare''.



Kezia Dudgale îşi va păstra locul de deputat în parlamentul scoţian.



Ea s-a opus proiectului prim-ministrului Scoţiei, Nicola Sturgeon, de organizare a unui nou referendum cu privire la independenţa provinciei, proiect cu viitor incert în urma importantelor pierderi electorale înregistrate de SNP la alegerile legislative din iunie din Marea Britanie, la care laburiştii au recâştigat şase din locurile pierdute.



Performanţa electorală mai bună decât cea aşteptată în aceste alegeri a crescut presiunea asupra lui Dugdale din partea susţinătorilor lui Jeremy Corbyn, care au considerat că ea i se datorează mai degrabă acestuia decât liderei scoţiene.