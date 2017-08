Doliu la Hollywood: S-a stins din viaţă legendarul regizor american de filme de groază, Tobe Hooper

Sursa: jurnal.md Foto: mirror.co.uk 28.08.2017 09:09

Tobe Hooper, regizorul filmelor de groază, precum Masacrul cu Drujba din Texas şi Poltergeist, s-a stins din viaţă, la vârsta de 74 de ani.



„Pare să fie moarte naturală”, a spus anchetatorul Rudy Molano, de la biroul de medicină legală pentru City News Service.



Vedete de la Hollywood şi ale genului horror i-au adus un tribut lui Hooper în mediul online, la scurt timp după aflarea veştii morţii regizorului.



Filmele sale cele mai notabile sunt The Texas Chain Saw Massacre (1974), şi continuarea sa, The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986), o adaptare după Stephen King nominalizată la Emmy, Salem's Lot (1979), şi filmul clasic despre fenomenul paranormal produs de Steven Spielberg nominalizat la Oscar, Poltergeist (1982).