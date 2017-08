Administraţia Trump vrea să reducă programul Work&Travel, de care beneficiază şi mulţi studenţi din Republica Moldova

Administraţia preşedintelui american Donald Trump analizează posibilitatea de a reduce programele de schimburi culturale care le permit studenţilor să lucreze în Statele Unite, precum cele au pair, scrie Wall Street Journal, citat de The Hill.Informaţia vine după ce ordinul liderului de la Casa Albă „Buy American and Hire American” (Cumpăraţi produse americane şi angajaţi americani) a dus la o revizuire a regulilor şi practicilor privind imigraţia, pentru a apăra muncitorii americani. Revizuirea include o serie de programe ce fac parte din sistemul de vize J-1, precum programe „work&travel” (călătorie şi muncă) pentru vară sau programe au pair, dar nu şi sistemul de studii pentru studenţii sau elevii străini.Criticii programului actual de vize susţin că generează competiţie neloială în SUA între cetăţenii americani şi cei străini, în timp ce susţinătorii afirmă că duce la un schimb cultural sănătos. Deşi sistemul de vize J-1 a fost creat prin statut, programele sale interne, precum cele au pair, au fost create de administraţii individuale şi pot fi oprite prin ordine executive.Potrivit Wall Street Journal, citat de News.ro , oprirea programelor de schimb nu este singura opţiune pentru administraţia Trump. Preşedinţia americană ar putea doar să introducă o serie de condiţii suplimentare pentru aplicanţi.Preşedintele Trump are o poziţie dură privind imigraţia, iar „America first” (America pe primul plan) este considerată o promisiune-cheie a administraţiei sale. Departamentul de Stat nu a comentat informaţiile dezvăluite de Wall Street Journal.