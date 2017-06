Theresa May anunţă că va forma noul guvern

Sursa: jurnal.md/Agerpres/News.ro Foto: ap.com 09.06.2017 15:08

Premierul conservator britanic Theresa May a primit vineri din partea Reginei Elisabeta a II-a mandatul de a forma un nou guvern în urma alegerilor anticipate.



“Tocmai m-am întâlnit cu Maiestatea Sa regina şi acum voi forma un Guvern. Un Guvern care va putea oferi certitudine şi va conduce Marea Britanie înainte în acest moment crucial pentru ţara noastră. Acest Guvern va ghida ţara în negocierile cruciale pentru Brexit, care vor începe peste numai 10 zile”, a spus May în faţa Downing Street.



Partidul Conservator a obţinut 318 mandate în Camera Comunelor, sub majoritatea absolută de 326 de mandate, dar va forma o majoritate cu ajutorul celor 10 parlamentari ai Partidului Democratic Unionist (DUP).