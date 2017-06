Alegerile din Marea Britanie: Exit poll-urile arată că partidul premierului Theresa May va avea mai puţine locuri în Parlament

Toate secţiile de votare s-au închis joi noaptea la ora locală 22.00 (00.00 ora Moldovei), după ce britanicii au votat timp de 15 ore în alegerile anticipate convocate de premierul Theresa May pentru a-şi întări majoritatea parlamentară şi a elimina orice opoziţie înainte de începerea negocierilor pentru Brexit.



Primele exit-poll-uri sugerează că premierul Theresa May nu va obţine majoritatea absolută pentru care a convocat alegerile anticipate, dar conservatorii vor continua să fie cea mai mare formaţiune din Camera Comunelor.



Doar 12 parlamentari ar urma să-i separe pe conservatori de o majoritate absolută, care ar reduce la tăcere orice opoziţie şi ar da premierului un mandat extrem de puternic pentru negocierea unei ieşiri dure a Marii Britanii din Uniunea Europeană, transmite Sky News.



Conservatorii ar urma să obţină 314 parlamentari, prin comparaţie cu cei 330 de parlamentari care au format o majoritate guvernamentală înainte de convocarea alegerilor anticipate de către Theresa May.



Conservatorii nu vor putea să formeze singuri un nou executiv şi vor trebui să formeze o coaliţie de guvernare, dar liberal-democraţii şi naţionaliştii scoţieni nu s-au arătat prea încântaţi de posibilitatea susţinerii unui guvern condus de May.



Un blocaj politic în legislativ ar putea să întârzie negocierile cu celălalte 24 de ţări europene şi ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.