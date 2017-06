O catastrofă bancară spaniolă a fost evitată cu preţul de 1 euro

Santander, cea mai mare bancă a Spaniei, va salva de la faliment rivala Banco Popular în schimbul sumei de 1 euro după ce auto­rită­ţile europene au intervenit anunţând că Po­pular este în pragul insolvenţei, scrie Reuters. Santander va încerca să atragă aproximativ 7 miliarde de euro de la investitori pentru a acoperi costurile redresării Popular, care se clatină sub povara unor credite imobiliare riscante de miliarde de euro. Achiziţia va pune bazele celui mai mare grup bancar spaniol.



Tranzacţia anunţată după declaraţia Băncii Centrale Europene potrivit căreia Banco Popular riscă să fie lichidată marchează prima recurgere la un regim de soluţionare a cazurilor de faliment din sectorul bancar adoptat după criza financiară.



Potrivit noului regim, nu se mai recurge la banii contribuabililor în astfel de cazuri, ci se impun pierderi masive asupra acţio­na­rilor şi unora dintre creditori, un pas des­cris de unii investitori drept neaşteptat.



Popular, a şasea mare bancă spaniolă, a cerut în mod repetat acţionarilor fonduri noi, însă o accelerare recentă a retragerii depozitelor i-a complicat situaţia, hotă­rându-se vânzarea sa.



BCE a invocat o „deteriorare semni­ficativă a situaţiei lichidităţilor băncii în ultimele zile“, concluzionând că aceasta „ar fi fost incapabilă în viitorul apropiat să-şi onoreze obligaţiile de plată“.



Sub povara creditelor neperformante de 37 miliarde de euro cu care a rămas în urma crizei imobiliare spaniole, Popular şi-a văzut preţul acţiunilor înjumătăţindu-se în ultimele zile. Raportul creditelor sale riscante este de aproximativ trei ori peste media rivalelor spaniole.



Comisia Europeană a aprobat tranzacţia, remarcând că în urma preluării ìclienţii Banco Popular vor avea în continuare acces neîntrerupt la depoziteî, scrie Financial Times.



Popular, care a raportat o pierdere de 3,5 miliarde de euro pe ultimul an financiar, are nevoie de capital suplimentar de 3-5 miliarde de euro, potrivit estimărilor analiştilor.



În schimb, portofoliul de credite pentru IMM al băncii, cel mai mare din rândul băncilor spaniole, reprezintă o oportunitate pentru Santander, potrivit Reuters. De altfel, scrie Financial Times, acesta a reprezentat principalul motiv pentru care băncile rivale au fost dispuse să ia în considerare o ofertă pentru Popular. Santander a anunţat că grupul combinat va avea o cotă de 25% pe acest segment.



Santander, neafectată de criza bancară din Spania care a obligat autorităţile de la Madrid să solicite ajutor internaţional, a anunţat că achiziţia Popular îi va accelera creşterea şi profitul din 2019, potrivit Reuters.



Banca a anunţat că va aloca 7,9 miliarde de euro pentru acoperirea costurilor legate de aşa-numitele active neperformante.



Potrivit Santander, în urma tranzacţiei va rezulta cea mai mare bancă spaniolă după active şi creditare, cu 17 milioane de clienţi. În Portugalia, grupul combinat va deserve peste 4 milioane de clienţi.



ìCombinaţia dintre Santander şi Popular va întări diversificarea geografică a grupului într-o perioadă de îmbunătăţire a condiţiilor economice atât în Spania, cât şi în Portugaliaî, a declarat Ana Botin, preşedinta băncii, potrivit Financial Times.



Acţiunile Santander au înregistrat cel mai puternic declin din cadrul principalului indice bancar european ieri, scăzând cu 3% la începutul şedinţei de tranzacţionare.



Reacţia autorităţilor spaniole cu privire la situaţia Banco Popular a fost una promptă comparativ cu ceea ce se întâmplă în Italia, unde problemele băncilor rămân încă nesoluţionate, scrie Reuters.



Spre deosebire de criza bancară din 2008, ceea ce s-a întâmplat acum a fost acceptat cu calm pe pieţele de acţiuni.



"Nu ar trebui să existe probleme pentru alte bănci", a declarat Laurent Frings, de la Aberdeen Asset Management.



Ministrul spaniol al economiei Luis de Guindos a declarat că preluarea de către Santander reprezintă o soluţie bună pentru Popular, iar aceasta nu va avea impact asupra resurselor publice sau altor bănci.