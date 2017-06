Cel mai înalt funcţionar american de la Ambasada SUA la Beijing a demisionat

Cel mai înalt funcţionar american al Ambasadei SUA la Beijing a demisionat, a declarat pentru AFP o reprezentantă a diplomaţiei, presa scriind despre opoziţia diplomatului la politica preşedintelui american Donald Trump privind clima.



David Rank, însărcinat cu afaceri care are 27 de ani de carieră în diplomaţia americană, se afla la post la Beijing din ianuarie 2016.



Candidatul desemnat de Trump pentru a deveni viitorul ambasador american în China, fostul guvernator de Iowa, Tery Branstad, a depus jurământul, dar deocamdată nu se ştie când îşi va prelua atribuţiile.



"Dl. Rank a luat o decizie personală. Apreciem anii pe care i-a dedicat în slujba Departamentului de Stat", a declarat responsabila diplomaţiei americane, sub rezerva anonimatului. "Am informat Departamentul de Stat astăzi că Jonathan Fritz va prelua atribuţii de însărcinat cu afaceri", a adăugat ea.



Despre demisia lui David Rank s-a referit mai întâi pe Twitterjurnalistul John Pomfret, specialist în China. Potrivit acestuia, diplomatul, consternat de decizia de săptămâna trecută a lui Donald Trump de a abandona acordul de la Paris, a demisionat pentru că "nu putea să-l susţină pe Trump în privinţa climei".