Un client s-a întors la restaurantul din Borough Market pentru a achita nota de plată după atacul din Londra

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Hepta 05.06.2017 17:27

Unul dintre clienţii evacuaţi dintr-un restaurant, sâmbătă noapte, în timpul atacului din Londra, s-a întors a doua zi dimineaţă pentru a plăti nota şi a lăsa bacşiş angajaţilor pe care-i consideră eroi.



Richard Angell lua cina la Arabica Bar and Kitchen, în Borough Market, când teroriştii au început să atace pe străzi.



Întorcându-se în zonă a doua zi, bărbatul, director al think tankului Progress, a spus pentru Buzzfeed News: "Aceşti oameni nu ar trebui să învingă. Acesta este cel mai bun oraş din lume, iar Borough Market este unul dintre locurile mele preferate din oraş. Nu voi lăsa ca aceste acte barbare ale unor oameni laşi să minimalizeze toate aceste lucruri."



"Trebuia să plătesc nota. De asemenea, nu am apucat să lăsăm bacşis angajaţilor. În plus, aceştia au avut grijă de noi când trebuia să aibă grijă de ei", a adăugat el. "Mâncarea era delicioasă şi voiam să–mi termin masa", a mai povestit Angell.



Angell a descris şi cum angajaţii şi clienţii panicaţi au fost prinşi în restaurant timp de o jumătate de oră, iar împuşcăturile se auzeau puternic de afară.



"Stateam chiar la masa cea mai apropiată de uşa restaurantului. Am auzit apoi cum cei de la pază au spus să blocăm uşa şi să ne aşezăm pe podea. Mi-am ridicat privirea şi am văzut afară cum un bărbat arunca scaun şi mese la restaurantul de vizavi. Nu-mi era clar ce făcea, dar s-a dovedit a fi un erou", a mai spus Angell.



Şapte persoane au fost ucise şi 48 au fost rănite în atacurile comise sâmbătă seară în centrul Londrei, în afară de cei trei presupuşi autori împuşcaţi mortal de agenţii serviciilor de securitate. Unii dintre răniţi sunt în stare critică.