Şeful opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn face apel la premierul Theresa May să demisioneze după atentatele din Marea Britanie

Şeful opoziţiei laburiste britanice Jeremy Corbyn a făcut apel la demisia premierului Theresa May după seria de atentate din Regatul Unit, din cauza reducerilor de efective ale poliţiei pe care ea le-a întreprins în vremea când era ministru de interne, relatează AFP şi Reuters.



Întrebat la postul ITV News dacă susţine apelurile la demisia dnei May, Corbyn a răspuns: ''Da, efectiv, deoarece au existat apeluri lansate de către mulţi oameni responsabili care sunt foarte neliniştiţi că ea era la Ministerul de Interne în tot acest timp şi a decis reducerile din efectivele poliţiei''.Alegătorii britanici sunt chemaţi joi la urne, în cadrul unui scrutin naţional, la câteva zile după ce şapte persoane au fost ucise şi alte aproape 50 au fost rănite într-un atac ce a avut loc sâmbătă noaptea pe London Bridge, acesta fiind cel de-al treilea atentat din Marea Britanie în decurs de mai puţin de trei luni.



Potrivit Reuters, dna May a fost întrebată luni de presă dacă regretă reducerea efectivelor poliţiei cu circa 20.000 de persoane în timpul mandatului său de ministru de interne în perioada 2010-2016.Theresa May a spus că au fost protejate bugetele pentru lupta împotriva terorismului şi că poliţia a dispus de puterile de care avea nevoie.