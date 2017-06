Românul erou care i-a luat la bătaie pe terorişti în timpul atacului de la Londra şi a adăpostit 20 de oameni

VIDEO

Un român care lucra în zona atacului de sâmbătă seara de la Londra a surprins momentele dramatice de imediat după atentat. El a reuşit chiar să-l lovească pe unul dintre terorişti. Românul şi-a povestit impresiile pe Facebook, unde a postat şi un filmuleţ.„Oameni buni, ferească Dumnezeu ce e aici! Doi terorişti taie lumea pe stradă. Uitaţi ce e aici! Câţi au omorât, fraţilor. Eram la muncă. Uitaţi ce i-au făcut unuia. Of! I-am dat în cap! I-am dat cu basketul (coş - n.r.) în cap! I-am dat un basket de l-am zăpăcit! Du-te şi adu parul care e sub masă! Florin, făcăleţul ăla tare de sub masă du-te şi adu-l încoa'!”.Florin Morariu e din Iaşi şi se află în Anglia de un an şi jumătate, unde lucrează la o brutărie. El a povestit într-un interviu pentru actualdecluj.ro cum s-au petrecut lucrurile, sâmbătă seara, şi cum a dat nas în nas cu unul dintre atacatori.Era la muncă împreună cu un coleg din Croaţia şi cu un alt român, Florin. Îşi făceau treaba obişnuită când au auzit din stradă ţipete. S-au uitat pe geam şi au văzut zeci de oameni alergând înfricoşaţi. Apoi s-au trezit cu două turiste care băteau disperate în geam să le lase să intre. Le-a deschis uşa şi fetele au apucat să spună că de la London Bridge coboară nişte oameni cu cuţite şi taie lumea pe stradă.„Am ieşit şi noi, le-am lăsat înăuntru şi le-am spus să stea acolo. Am luat două navete de astea şi-am plecat înspre locul din care veneau oameni în alergare. (...). Văd în stânga, la vreo cinci metri, patru persoane, un cetăţean simplu flancat de alţi doi, iar din spate vine un al treilea. Apoi îl văd pe cel din dreapta că începe să-l taie cu cuţitul. M-am dus spre ei, am aruncat cu o navetă, aveam două. M-am apropiat, iar cu a doua navetă l-am lovit pe unul dintre ei în cap, în zona feţei. Imediat a apărut poliţia şi mi-au strigat prin portavoce să plec că aruncă grenadă”, a povestit Florin Morariu.Şi presa britanică scrie despre românul care l-ar fi lovit pe un atacator în cap cu un coş şi care ar fi adăpostit 20 de persoane în brutărie. Britanicii spun că românul este aclamat ca un erou. El a povestit şi pentru Associated Press cum s-au petrecut lucrurile.