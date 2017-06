Mii de euro s-au împrăştiat pe o autostradă din Germania, blocând circulaţia

Sursa: jurnal.md/capital.ro Foto: Hepta 05.06.2017 10:39

Poliţia din oraşul german Ingolstadt, Bavaria, a închis o porţiune de autostradă, din cauza … unor bani, care s-au împrăştiat direct pe şosea.



Poliţia a intervenit prompt pentru a strânge banii de pe şosea. Potrivit Associated Press, un om de afaceri german, care circula pe autostradă cu motocicleta, a pierdut un pachet din plastic cu salariul pentru o zi al angajaţilor de la firma sa. Aproximativ 9.000 de euro, toate bancnote de mică valoare (în jur de 570.000 de ruble), au ajuns împrăştiate pe drum, sub copaci, în iarbă. Bărbatul s-a dat jos să adune banii, iar martorii oculari au chemat imediat poliţia.



În urma accidentului, bancnotele de câte doi, cinci, zece euro s-au răspândit peste tot, inclusiv pe sub copacii de lângă şosea. Pentru a strânge cât mai repede banii, poliţia a închis autostrada şi a chemat ajutoare.



Potrivit presei, valoarea pachetului a fost estimată la cel puţin 9.000 de euro. Poliţiştii, care au sosit la faţa locului şi au oprit circulaţia pe autostradă pentru a ajuta omul de afaceri să stângă banii, nu a reuşit, din păcate, să adune toată suma, din care lipsea în jur de 1.500 de еuro. Se pare că bancnotele lipsă au fost luate de vânt.