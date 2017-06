Marea Britanie: Alegerile legislative anticipate vor avea loc joi, în pofida atentatului de la Londra

Alegerile legislative anticipate din Marea Britanie se vor desfăşura aşa cum au fost programate în data de 8 iunie, în pofida atentatului de sâmbătă seara de la Londra, soldat cu şapte morţi, iar campania electorală - suspendată de toate partidele duminică - se va relua în mod normal luni, a anunţat premierul Theresa May, citată de AFP şi DPA.



Şefa guvernului de la Londra a subliniat că ţara sa se confruntă în prezent cu o "nouă formă de ameninţare" teroristă, când atacatorii "se copiază unul pe altul", fără ca recentele atentate -"produsele unei ideologii nocive a extremismului islamist" - să fie legate unul de altul. "Din punct de vedere al planificării şi executării, ultimele atentate nu au legătură unul cu altul", a declarat premierul britanic.



"Terorismul alimentează terorismul şi autorii trec la acţiune nu pe baza unor comploturi pregătite cu atenţie, acestea sunt însă atacuri izolate, care se copiază de multe ori unul pe altul, utilizând mijloacele cele mai crude", a subliniat ea.



Lupta cu ideologia islamistă este "una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru", a menţionat Theresa May, estimând că răspunsul nu poate fi dat numai prin operaţiuni antiteroriste permanente, dar, de asemenea, trebuie să se joace în domeniul ideilor şi pe internet "pentru a preveni răspândirea extremismului şi a operaţiunilor teroriste".



În acelaşi timp, Theresa May a declarat că serviciile de securitate şi de informaţii britanice, precum şi poliţia au dejucat cinci posibile atentate din 22 martie, după atentatul de la Westminster.



"Campania electorală se va relua în mod normal mâine (luni) şi alegerile generale se vor derula aşa cum au fost prevăzute joi", a adăugat premierul, care a vorbit din faţa biroului său din 10 Downing Street după o reuniune consacrată securităţii .