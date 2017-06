Siria respinge acuzaţiile Statelor Unite potrivit cărora regimul preşedintelui Bashar al-Assad ar pregăti un atac chimic

Siria a respins acuzaţiile din partea Statelor Unite, potrivit cărora regimul preşedintelui Bashar al-Assad ar pregăti un atac chimic, şi a reafirmat că nu a folosit niciodată astfel de arme, relatează site-ul agenţiei The Associated Press.



Ali Haidar, ministrul pentru reconciliere din Siria, a declarat că anunţul Casei Albe prefigurează o "bătălie diplomatică" ce va fi îndreptată împotriva Siriei în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.



Casa Albă l-a avertizat pe preşedintele sirian Bashar al-Assad că va fi tras la răspundere dacă forţele siriene vor lansa un nou atac cu arme chimice, precizând că autorităţile americane au indicii că regimul de la Damasc pregăteşte o astfel de acţiune.



Într-un comunicat al Casei Albe, dat publicităţii luni seara, se afirmă că pregătirile în desfăşurare în Siria sunt similare cu cele efectuate înainte de atacul cu arme chimice din data de 4 aprilie, soldat cu zeci de civili morţi, şi în urma căruia preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat un atac cu rachete de croazieră care a vizat baza aeriană siriană de unde se presupune că au decolat avioanele înarmate cu arme chimice.



Damascul a negat categoric că ar fi folosit arme chimice, preşedintele Bashar al-Assad sugerând că totul a fost o "minciună" utilizată pentru a justifica atacul cu rachete efectuat de SUA. În plus, regimul Assad a acuzat forţele opoziţiei pentru deţinerea de arme chimice.



Rusia apreciază că guvernul sirian nu poate fi considerat responsabil pentru atacul chimic din 4 aprilie asupra provinciei Idlib "întrucât, în ciuda tuturor cererilor din partea Rusiei, nu a fost desfăşurată o investigaţie internaţională independentă privind tragedia anterioară".



Rusia consideră că avertismentul SUA la adresa Siriei privind un nou atac chimic este inacceptabil. Totuşi, Kremlinul apreciază că există încă un pericol potenţial pentru provocări repetate cu utilizarea armelor chimice în Siria, întrucât există dovezi că teroriştii Stat Islamic deţine astfel de arme.