OSDO: Cel puţin 57 de morţi într-un bombardament al coaliţiei împotriva unei închisori a Statului Islamic în estul Siriei

Cel puţin 57 de persoane şi-au pierdut viaţa într-un bombardament întreprins de coaliţia antijihadistă sub comanda SUA împotriva unei închisori deţinute de către gruparea Stat Islamic (SI) în estul Siriei, majoritatea victimelor fiind deţinuţi, a indicat marţi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.



''Bombardamentul a vizat o închisoare a SI în oraşul Mayadin luni, în zorii zilei, provocând moartea a 42 de civili aflaţi în detenţie şi a 15 jihadişti, inclusiv gardieni şi deţinuţi'', a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit unor surse ale OSDO din oraş, SI a expus corpurile victimelor în stradă.



Mayadin este situat în provincia Deir Ezzor (est), aflată în mare majoritate sub controlul SI şi bombardată constant de coaliţie, dar şi de avioane ale regimului sirian şi a aliatului său rus.



În urmă cu o săptămână, coaliţia a anunţat că a ucis un înalt responsabil al SI în cursul unei lovituri aeriene întreprinse în luna mai asupra oraşului respectiv, situat în apropiere de graniţa cu Irakul.



Mai mulţi responsabili ai SI au fost ucişi în ultimele luni de coaliţia aflată sub comanda SUA în Siria şi Irak, unde gruparea jihadistă este ţinta unor ofensive în ultimele mari bastioane.



AFP precizează că peste 320.000 de persoane au fost ucise în războiul din Siria declanşat în 2011.