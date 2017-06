Voturi-fantomă la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu

VIDEO

„Numărul total de voturi valabil exprimate: 251. Din care, voturi pentru adoptarea moţiunii de cenzură: 241.” - A fost anunţul oficial după numărarea voturilor la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu. Doar că socoteala oficială nu se potriveşte celei de pe înregistrările video şi nimeni nu are o explicaţie coerentă.Jurnaliştii de la stiripesurse.ro scriu că au urmărit de trei ori înregistrarea video a votului de la moţiunea de cenzură, din momentul în care urnele au fost introduse în sală, până în momentul în care li s-au pus capacele şi au fost scoase din sală. Au fost 249 de persoane care au introdus bile în urne: 74 de senatori şi 175 de deputaţi.Cele două voturi în plus anunţate la final nu ar fi schimbat soarta moţiunii, însă s-ar fi putut dovedi decisive în cazul unui scor mai strâns. Oricum, existenţa unor bile în plus în urne este o întâmplare suficient de gravă şi un precedent periculos. Astfel, am încercat să obţinem o explicaţie de la cei direct implicaţi. Însă, în loc să fie lămuritoare, explicaţiile au complicat şi mai mult lucrurile.Jurnaliştii l-au telefonat pe deputatul PSD Mircea-Gheorghe Drăghici, chestor al Camerei Deputaţilor, unul dintre cei doi parlamentari care au înmânat bilele colegilor care au votat moţiunea.Am urmărit înregistrarea votului, de la momentul în care se introduc urnele în sală, până când se pun capacele şi sunt scoase urnele din sală. Am numărat toate persoanele care au introdus bile în urne şi sunt 249. La final s-au anunţat 251 de voturi. Poate e o explicaţie care îmi scapă mie şi dumneavoastră, ca om direct implicat, prin împărţirea bilelor, ştiţi mai bine.Eu am numărat 240 care au votat pentru. Am uitat să mă număr pe mine. Am fost al 241-lea. Probabil că nu mă vedeţi pe cameră pe mine.Vă vedeţi pe înregistrare. Aţi fost chiar ultimul care aţi introdus bilele în urne.Poate nu l-aţi văzut pe cel din dreapta mea. Pe domnul... de la PNL... care a dat bilele cu mine, şi pe Chisăliţă cred că nu l-aţi văzut. Ei au votat după mine. Au votat nu pe locul unde erau urnele. Chisăliţă era în ăla (scaun - n.r.) cu rotile şi ăstalaltul a alergat cumva să... a votat împotrivă, evident. La rugămintea mea a votat.Domnul Chisăliţă e de la Caraş, nu? Spunea că nu a votat.A venit expres în Parlament pentru vot.Şi e regulamentar să se voteze după ce se iau urnele de la locul lor?Da, da. Până începe numărarea voturilor, se poate vota, nu e o problemă.Mai departe, jurnaliştii l-au sunat pe Ioan Narcis Chisăliţă, deputat PSD de Caraş-Severin, care a infirmat cele spune de Draghici.„Nu e adevărat. Eu nu am fost. Se vede pe camere, pe tot. Am fost la începutul moţiunii, când a început, la ora 11, după care am plecat. Am fost împreună cu colegii mei de la Caraş-Severin. Nu ştiu ce discuţii aţi avut cu domnul Drăghici, dar eu în mod sigur nu am votat”, a declarat deputatul Chisăliţă.Contactat, senatorul PNL Alexandru Petreş, al doilea parlamentar responsabil de împărţirea bilelor, cel despre care Mircea-Gheorghe Drăghici afirma că a votat la insistenţele sale, a răspuns: „Eu n-am votat dom’le, vezi de treabă. Deloc! E o dezinformare. Poate să spună ce vrea, dar e clar, se vede şi pe înregistrarea video: eu nu am votat pentru că noi, ca liberali, am zis că participăm, dar nu votăm. Doar în sală se votează, nu pe parcurs, după ce se iau urnele. Urnele se sigilează şi se duc în sala Biroului Permanent.”Mai jos, înregistrarea video a votului pe moţiunea de cenzură, la viteză 4x, cu numerotarea fiecărei persoane care a introdus bile în urne.