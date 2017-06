Conservatorii şi DUP au anunţat semnarea unui acord pentru susţinerea guvernului britanic

Conservatorii au ajuns luni după-amiază la un acord cu unioniştii nord-irlandezi de la DUP pentru susţinerea în legislativ a Guvernului May. Acest acord este anunţat după două săptămâni de negocieri intense, după ce conservatorii au pierdut majoritatea parlamentară în urma alegerilor anticipate din Marea Britanie, transmite BBC.



Cei zece parlamentari nord-irlandezi vor susţine poziţia conservatorilor în voturile cheie din Camera Comunelor, începând cu discursul Reginei Elisabeta a II-a.



Însă, acest acord nu prevede existenţa unei coaliţii formale între conservatori şi DUP.



Negocierile s-au concentrat pe obţinerea de sprijin financiar pentru Irlanda de Nord, precum şi pe problema ieşirii Marii Britanii din UE.



Unioniştii nord-irlandezi au anunţat că Guvernul May a acceptat să îmbunătăţească tratamentul primit de veteranii militari din Irlanda de Nord. De asemenea, aceştia au negat că au încercat să obţină o suplimentare cu 2 miliarde de lire sterline a finanţării pentru provincie în schimbul susţinerii Theresei May.



Acest acord bazat pe ”încredere şi livrare de voturi” va însemna că unioniştii nord-irlandezi vor susţine poziţia conservatorilor în timpul unor şedinţe cheie de vot, precum discursul Reginei şi votarea bugetului Marii Britanii.



Laburiştii au cerut detalii despre preţul pe care-l vor plăti contribuabilii britanici pentru acordul DUP.



Premierul May a suferit o înfrângere grea în urma alegerilor anticipate de acum două săptămâni, în care şi-a pierdut majoritatea din Camera Comunelor.