Vladimir Putin a povestit că activitatea sa în KGB era legată de spionajul ilegal

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Reuters 24.06.2017 17:41

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a povestit că activitatea sa în cadrul KGB-ului Uniunii Sovietice era legată de spionajul ilegal şi a transmis urări agenţilor sub acoperire care activează în prezent, informează sâmbătă RIA Novosti.



"Toată activitatea mea în organele de securitate externă ale URSS era legată nu pur şi simplu de Serviciul de Informaţii, ci tocmai de spionajul ilegal", a declarat Putin pentru postul de televiziune Rossia 1.



Potrivit lui Putin, spionii sub acoperire "sunt oameni deosebiţi, de calitate specială, cu convingeri speciale, cu un tip de caracter special".



"Să renunţi la viaţa de zi cu zi, să renunţi la apropiaţii tăi, la cei dragi şi să părăseşti ţara pentru mulţi-mulţi ani, să-ţi dedici viaţa patriei — nu oricine poate. Acest lucru este pe măsura doar a celor aleşi. Spun aceasta fără niciun fel de exagerare. Tocmai cu o astfel de atitudine faţă de lucrurile care trebuie făcute, faţă de ţară, faţă de poporul lor trăiesc agenţii sub acoperire. Ei sunt oameni speciali", a spus Putin, cu prilejul a 95 de ani de la înfiinţarea departamentului "S" al Serviciului de Informaţii Externe (SVR, Slujba Vneşnei Razvedki), departament ce se ocupă de spionajul ilegal.



Între 1985-1990, Vladimir Putin a lucrat pe linia KGB la Dresda (Germania), în calitate oficială de director al Casei Prieteniei URSS-RDG, precizează agenţia de presă rusă.