Cel mai cald loc de pe planetă; Ţara care se sufocă sub o caniculă de 54 de grade Celsius

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: digi24.ro 22.06.2017 13:29

Cea mai mare temperatură din istorie măsurată vreodată pe Pământ a fost de 56,7 grade Celsius şi s-a înregistrat în Valea Morţii din California, însă mulţi oameni de ştiinţă se îndoiesc de acurateţea măsurătorilor din acea vreme. Iar acum, recordul are toate şansele să fie atins sau depăşit, scrie The Independent.



În Kuweit, temperaturile au ajuns joi la 54 de grade Celsius, cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în emisfera estică şi, aproape sigur, cea mai mare temperatură înregistrată pe glob.



Orientul Mijlociu a fost lovit de un val sufocant de caniculă, care a afectat mai multe ţări şi care încă nu s-a terminat. O staţie meteorologică din Mitribah, o zonă izolată din nord-vestul Kuweitului a înregistrat 54 de grade Celsius, în ţimp ce în Irak, în oraşul antic Basra, mercurul din termometre a urcat până la 53,9 grade Celsius.



Organizaţia Mondială de Meteorologie a omologat temperaturile şi afirmă că este aproape cert că acestea sunt cele mai mari înregistrate vreodată în lume.



Până acum, recordul oficial pentru cea mai mare temperatură data din 1913, când în Furnace Creek Ranch, din Valea Morţii, în California, s-ar fi înregistrat 56,6 grade Celsius. Cu toate acestea, studiile recente arată că acest lucru ar fi fost imposibil, datorită direcţiei vânturilor şi circulaţiei maselor de aer cald de la acea vreme. În plus, instrumentele de măsurat temperaturi nu aveau nici pe departe aceeaşi acurateţe şi erau predispuse unor marje de eroare mari.