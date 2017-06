Breaking News

Premieră în istoria politicii româneşti: Parlamentarii PSD şi ALDE şi-au DEMIS propriul guvern prin moţiune de cenzură

Sursa: jurnal.md Foto: romanialibera.ro 21.06.2017 13:48

Guvernul de la Bucureşti a picat. Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu a fost votată cu puţin timp în urmă de 241 de voturi, minimum necesare fiind 233.



Doar parlamentarii PSD, ALDE şi cei ai minorităţilor naţionale şi-au exprimat votul la moţiunea de cenzură. PNL şi USR au stat în plen, dar nu au votat, în vreme ce senatorii şi deputaţii UDMR şi PMP nu au fost nici măcar prezenţi.



Parlamentarii social-democraţi au fost obligaţi să voteze cu bilele la vedere pentru ca Liviu Dragnea să ştie cine a votat pentru şi cine împotriva moţiunii. Mai mulţi PSD-işti au supravegheat cu atenţie urnele pentru a vedea cine şi cum votează.



Înainte de şedinţa Parlamentului, a avut loc o întâlnire între Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi Sorin Grindeanu. Întâlnirea nu a avut niciun rezultat, în condiţiile în care Grindeanu a refuzat să demisioneze.



În cadrul discursului său susţinut în faţa parlamentarilor, deja fostul premier Grindeanu a amintit că a refuzat prima propunere pe care i-a făcut-o Liviu Dragnea de a deveni premier, după ce preşedintele Iohannis a respins prima nominalizare făcută de PSD - Sevil Shhaideh. „Apoi am spus da, pentru că Liviu Dragnea mi-a spus că e prietenul meu, că mă susţine, că vom avea miniştri competenţi”, a declarat Grindeanu.



„La nici şase luni, aflu că Guvernul nu-şi prea face treaba, că miniştrii sunt buni, dar nu prea, şi totul se baza pe o analiză despre care tot mai mulţi colegi spun că nu e corectă. Nu înţeleg de ce suntem azi aici. Nu înţeleg de ce atât scandal în PSD, după ce am câştigat alegerile cu un scor orbitor. Îmi dau seama că nici mulţi dintre dvs. nu înţelegeţi”, a mai spus Grindeanu. El a repetat că nu a demisionat pentru că PSD risca să piardă guvernarea.



La rândul său, Liviu Dragnea a admis că ceea ce a făcut Executivul condus de Sorin Grindeanu „nu a fost rău”. „A fost binişor, dar „binişor” nu e de ajuns”, a adăugat liderul PSD.



„Astăzi nu e o zi fericită pentru mine, mai ales după ce l-am ascultat pe domnul Sorin Grindeanu. Premierul şi Guvernul căruia i-am încredinţat împreună cel mai ambiţios program de după 198, nu a performat aşa cum am sperat”, a declarat Dragnea de la tribuna Parlamentului.



Pentru ca moţiunea de cenzură să treacă, este nevoie de voturile favorabile a minimum 233 de parlamentari.



PSD şi ALDE au împreună 247 de parlamentari.