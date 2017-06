Poliţia spaniolă a reţinut un marocan suspectat că ar fi membru al reţelei teroriste Stat Islamic

Ministerul spaniol de Interne a anunţat că poliţia din Madrid a reţinut trei cetăţeni marocani, inclusiv un bărbat suspectat că ar fi membru al organizaţiei teroriste Stat Islamic şi catalogat drept o ameninţare clară pentru securitatea naţională, informează site-ul The Associated Press.



În posesia suspectului, în vârstă de 32 de ani, au fost descoperite manuale de instrucţiuni privind sinuciderea în numele Islamului şi privind terorismul electronic. Bărbatul ar fi avut mai multe contacte în Spania cu membri ai Stat Islamic din Siria şi Irak.



Potrivit poliţiştilor, bărbatul are un profil foarte periculos, similar atentatorilor din Marea Britanie şi Franţa, şi este "extrem de radicalizat, reprezentând o ameninţare clară pentru securitatea Spaniei".



Suspectul ar fi încercat să îndoctrineze alţi doi bărbaţi marocani, în vârstă de 38, respectiv 33 de ani, care au fost de asemenea reţinuţi. Cei trei locuiau într-un apartament din centrul oraşului Madrid.



Ministerul spaniol de Interne a precizat că 172 de persoane suspectate de activităţi islamiste radicale au fost reţinute din luna iunie a anului 2015, când Spania a crescut nivelul de securitate aproape de maximum.