Otto Warmbier, studentul american eliberat din Coreea de Nord, a murit

Otto Warmbier, foststudent de la Universitatea din Virginia, care fusese repatriat în SUA săptămâna trecută după ce a fost închis peste un an în Coreea de Nord, pentru activităţi contra siguranţei statului nord-coreean. a murit, au declarat membrii familiei sale, citaţi de Huffington Post.



“Din păcate, tratamentul îngrozitor şi torturile pe care le-a îndurat fiul nostru aflat în mâinile nord-coreenilor au avut drept consecinţă sfârşitul trist la care am fost martori astăzi”, au decarat părinţii băiatului într-un comunicat.



Warmbier, un student de la Universitatea din Virginia, a fost reţinut în ianuarie pentru că a încercat să fure un obiect pe care era inscripţionat un slogan de propagandă din hotelul în care a fost cazat, la Phenian, şi a mărturisit că a comis infracţiuni împotriva statului, scria presa presa nord-coreeană la vremea respectivă.



Warmbier a aterizat în SUA pe 13 iunie fără să poată vorbi,, vedea sau reacţiona la stimulente verbale, se mai arată în acelaşi comunicat. Doctorii de la Centrul Medical al Universităţii din Cincinnati au descris starea bărbatului drept „stare de veghe fără răspuns la stimuli”.



Coreea de Nord a trimis şi imagini RMN cu creierul lui Warmbier, datând aparent din aprilie 2016. Imaginle indicau că loviturile s-ar fi petrecut înainte de respectivele scanări - ceea ce înseamnă că acesta era bolnav de la începutul perioadei de detenţie.



Casa Albă şi grupările care militează pentru drepturile omului a condamnat încarcerarea lui Warmbier, solicitând eliberarea sa imediată.



Documentele serviciilor secrete au sugerat că Warmbier a fost bătut atât de grav în arest încât existau temeri că ar fi murit.



Preşedintele Donald Trump a ordonat Departamentului de Stat să se ocupe de eliberarea lui Warmbier, a declarat secretarul de stat Rex Tillerson, săptămâna trecută. Oficialităţile din Coreea de Nord au precizat că l-au eliberat pe tânăr din „motive umanitare.”



Warmbier a fost în comă de peste un an, adică imediat după ce a fost văzut la procesul desfăşurat în Phenian în martie 2016.



Regimul stalinist de la Phenian l-a condamnat pe Warmbier la închisoare, după ce a "mărturisit" că a încercat să fure un obiect pe care era inscripţionat un slogan de propagandă.