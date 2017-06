Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene: Limba engleză îşi pierde importanţa în Europa încet, dar sigur

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: independent.co.uk 02.06.2017 23:23

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat vineri că "limba engleză îşi pierde importanţa în Europa încet, dar sigur", în cadrul unei conferinţe privind situaţia Uniunii Europene în contextul Brexit, notează site-ul BBC News.



Juncker a participat la o conferinţă în Florenţa, a precizat că se va adresa în limba franceză şi apoi a zâmbit, stârnind râsete şi aplauze din jur.



"Încet, dar sigur, limba engleză îşi pierde importanţa în Europa. În plus, în Franţa se desfăşoară acum alegeri...vreau ca ei să înţeleagă ce vorbesc", a spus Juncker.



Apoi, preşedintele Comisiei Europene a redevenit serios şi s-a referit la tensiunile dintre UE şi guvernul Marii Britanii în privinţa negocierilor pentru Brexit.



"În ciuda succeselor şi a creşterii economice, Marea Britanie a decis să părăsească UE şi asta este o tragedie. Vom negocia corect cu prietenii noştri britanici, dar să nu uităm că nu Uniunea Europeană abandonează Marea Britanie, ci invers. Asta contează foarte mult, este o diferenţă care se va resimţi în următorii ani, nu e un eveniment minor", a spus Juncker.



Creşterea economică în UE este de două ori mai mare decât cea din Statele Unite, iar cetăţenii din Blocul comunitar pot sta liniştiţi în viitorul apropiat, a subliniat Jean-Claude Juncker.



Joi, Theresa May, premierul Marii Britanii, a acuzat politicienii şi oficialii europeni că încearcă să influenţeze rezultatele alegerilor naţionale din 8 iunie. May a mai spus că anumiţi politicieni de la Bruxelles nu doresc ca negocierile pentru Brexit să aibă succes.