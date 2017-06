Şoferul dubei care a intrat în mulţime la moscheea Finsbury Park a strigat că vrea să ucidă toţi musulmanii

Suspectul arestat pentru incidentul de la moscheea Finsbury Park a strigat că vrea să ucidă toţi musulmanii, după ce a intrat cu maşina în mulţime, relatează Daily Mail, precizând că oamenii care ieşiseră din moschee ajutau un bătrân care căzuse, atunci când au fost loviţi



Abdulrahman Saleh Alamoudi a declarat că se afla printre cei care îl ajutau pe musulmanul bătrân care căzuse, probabil după ce i se făcuse rău. „Aveastă dubă mare a venit pur şi simplu şi ne-a călcat. Cred că cel puţin opt sau 10 oameni au fost răniţi. Din fericire, eu am reuşit să scap. Apoi a coborât un tip din dubă şi l-am prins. Striga, spunea ’Voi ucide toţi musulmanii, voi ucide toţi musulmanii’. Lovea cu pumnii”, a povestit el.



„Apoi am reuşit să îl punem pe jos. Apoi spune ’Omorâţi-mă, omorâţi-mă’. I-am spus ’Nu te vom ucide. De ce ai făcut acest lucru?’. Nu a spus nimic”, a adăugat martorul.



Un alt martor, Abdikadar Warfa, a declarat că a ajutat la reţinerea suspectului, în timp ce prietenii lui au ajutat victimele. „Am văzut un om sub dubă. Sângera. Prietenul meu a spus că a trebuit să ridice duba, eu am fost ocupat cu bărbatul care a încercat să fugă. Prietenul meu a zis că a spus ceva, dar nu am auzit”, a afirmat Warfa.



„(Oamenii loviţi – n.r.) erau majoritatea tineri. Erau foarte rău. Am încercat să îl opresc (pe suspect – n.r.), unii oameni îl loveau, dar le-am spus să îl oprească şi să îl ţină până la sosirea poliţiei. A încercat să fugă, dar oamenii l-au imobilizat. Se lupta să fugă”, a adăugat tânărul.



Martori au povestit că au ţinut suspectul timp de o jumătate de oră, până la sosirea poliţiei. Şoferul, în vârstă de 48 de ani, era ras, are părul creţ şi purta un tricou alb.