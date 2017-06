Microsoft lansează Modern Keyboard, prima sa tastatură cu senzor de amprentă

Senzorul de amprentă era considerat până de curând un sistem de protecţie avansat, dedicat produselor pentru business. După introducerea senzorului TouchID pe iPhone, toate companiile au început să integreze astfel de soluţii de securitate în dispozitivele mobile, însă acest lucru a dus la ignorarea computerelor de tip desktop. Microsoft încearcă să facă un prim pas către securizarea cu amprentă pe PC-uri cu tastatura Modern Keyboard with Fingerprint ID, care integrează un astfel de senzor într-una din taste.



Modern Keyboard nu este o tastatură tocmai nouă, fiind doar un mic upgrade faţă de „vechiul” Surface Keyboard lansat în urmă cu câteva luni. Avem de a face cu acelaşi format „chicklet”, similar cu cel de pe laptop-urile şi tabletele Surface, cu numpad complet în partea dreaptă şi dimensiuni normale. Modern Keyboard poate fi folosită atât wireless, cât şi cu fir, însă adevărata noutate poate fi observată în partea de jos a tastaturii, în locul tastei Windows din dreapta, fiind integrat un senzor de amprentă „Fingerprint ID”. Acesta funcţionează cu Windows Hello şi poate fi folosit pentru a debloca computerul în doar câteva momente.



Această funcţionalitate a fost deja demonstrată pe laptop-urile şi tabletele cu Windows 10 din ultimii câţiva ani, iar acum utilizatorii de desktop-uri vor beneficia de aceeaşi experienţă. Desigur, pentru utilizarea unei amprente, este necesară setarea unei parole alfanumerice, alături de un PIN din cel puţin patru cifre. Avantajul Modern Keyboard este însă că poate fi folosit şi alături de dispozitive echipate cu alte sisteme de operare, precum macOS şi Android, cât şi cu site-urile care folosesc API-ul Windows Hello.



Microsoft pregăteşte Modern Keyboard pentur lansare în următoarele câteva săptămâni, preţul fiind stabilit la 129 de dolari, cu 30 dolari mai mult decât Surface Keyboard.