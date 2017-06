VIDEO

Londra: Un mort şi opt răniţi după ce o camionetă a intrat într-un grup de pietoni, în apropierea unei moschei, după o slujbă religioasă în perioada Ramadanului

Sursa: jurnal.md Foto: twitter 19.06.2017 07:43

Incident major în nordul Londrei. O persoană a murit, iar opt au fost rănite după ce o autoutilitară a ieşit de pe carosabil şi a lovit un grup de pietoni. S-a întâmplat lângă Moscheea Finsbury Park din Seven Sisters Road.



Şoferul camionului - un bărbat în vârstă de 48 de ani - a fost reţinut de cei prezenţi la incident şi apoi arestat de poliţie în legătură cu atacul. El a fost dus la spital ca măsură de precauţie şi va fi luat în custodie odată eliberat. De asemenea, va fi supus unei evaluări psihiatrice.



Agenţii de poliţie au fost solicitaţi la ora 00:20 (2:20, ora RM) şi au securizat perimetrul, a comunicat Scotland Yard, precizând că este vorba de un „incident major”.



Muhbeen Hussain, fondatorul Tineretului Musulman din Marea Britanie, este de părere că „în multe privinţe acest atac a fost inevitabil”. „Ne-am aşteptat, pentru că am văzut numeroase tipuri de atacuri islamofobe. Nu sunt doar mici atacuri, vorbim despre cazuri de la abuzuri verbale la atacuri asupra persoanelor şi atacuri asupra moscheelor, care au fost luate ca represalii într-un anumit sens, după alte atacuri pe care le-am văzut, Manchester sau Londra”, a spus Hussain.



Cu toate acestea, fondatorul Tineretului Musulman din Marea Britanie a spus că există şi solidaritate: „Oamenii sunt foarte recunoscători că poliţia este acolo şi îşi face şi datoria”.







Primul ministru Theresa May a declarat că poliţia tratează incidentul ca „potenţial atac terorist”. Aceasta a anunţat că va conduce o întâlnire de urgenţă mai târziu în această dimineaţă.



Ancheta este efectuată de Comandamentul de Combatere a Terorismului, a spus Poliţia Metropolitană.



Potrivit postului Sky News, trei persoane erau la bordul camionetei utilizate pentru comiterea atacului. Un bărbat a fost reţinut, iar ceilalţi doi au reuşit să fugă. Poliţia a confirmat reţinerea unui suspect.



Potrivit martorilor, mai multe persoane erau întinse pe carosabil şi pe trotuar după ce au fost lovite de vehicul, în ceea ce ar putea fi un atac comis de militanţi de extremă-dreapta.



Consiliului Musulmanilor britanici cataloghează incidentul drept o „manifestare violentă a islamofobiei”.



Autorităţile suspectează că este vorba de un atac comis ca „răzbunare” după incidentele teroriste islamiste comise în ultimele luni în Marea Britanie, relatează cotidianul The Sun.



Cinci persoane au fost ucise, iar alte aproximativ 50 au fost rănite într-un atac cu vehicul comis în martie în zona Westminster din Londra.



Pe 3 iunie, opt persoane au fost omorâte, iar 48 au fost rănite într-un atac similar comis de trei islamişti în zona London Bridge din Londra. Ambele atacuri au fost revendicate de reţeaua teroristă Stat Islamic.



Pe 22 mai, un terorist s-a aruncat în aer după un concert desfăşurat în oraşul britanic Manchester, omorând 22 de persoane şi rănind alte 120.