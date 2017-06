Guvernul francez îşi va da luni demisia, o procedură tehnică după alegerile legislative

Premierul francez Edouard Philippe urmează să prezinte „în cursul zilei” de luni demisia Guvernului său, înainte de o „remaniere tehnică”, după scrutinul legislativ de duminică, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Paris, Christophe Castaner, citat de AFP.“Premierul îşi va prezenta, în orele următoare, demisia, aşa cum sunt uzanţele”, a spus luni Castaner, pentru RTL, citat de news.ro “În zilele următoare, un nou Guvern va fi format, cred că sub autoritatea lui Edouard Philippe”, a adăugat purtătorul de cuvânt, care a evocat o „remaniere care, cred, nu va fi de amploare, o remaniere tehnică şi o confirmare, aceea a lui Edouard Philippe, după părerea mea”.La République en Marche (REM) şi aliatul său, MoDem, au obţinut duminică o majoritate confortabilă, de 351 de mandate, în Adunarea Naţională.„În urmă cu un an, Emmanuel Macron nu avea nicio şansă de a fi preşedinte al Republicii; în urmă cu trei luni, nu aveam nicio şansă să avem o majoritate absolută şi, în urmă cu 15 zile, ni se spunea ‘va fi o maree, va fi prea mult’. Un lucru este sigur: avem o majoritate clară, netă, pe care o vrem eficientă”, a comentat Castaner.Întrebat despre rata record a absenteismului – pest 50% - el a răspuns: „Ştiam că riscul este mare, am constatat acest lucru în seara primului tur de scrutin, chiar dacă am notat că au ieşit la vot în special alegătorii La Republique en Marche, care au votat pentru Emmanuel Macon la prezidenţiale”.Anterior, el a admis că rata mică de participare este un eşec al clasei politice şi reflect necesitatea de a schimba politica în Franţa.„Adevărata victorie nu a fost noaptea trecută, va fi peste cinci ani, când chiar vom fi schimbat lucrurile”, a explicat oficialul.