Regina Elizabeth a II-a şi prinţul William vizitează un centru de ajutorare a victimelor tragediei din Grenfell Tower

16.06.2017 14:20

Regina Elizabeth a II-a şi prinţul William vizitează un centrul de ajutorare a victimelor incendiului de la blocul de locuinţe sociale Grenfell Tower, relatează BBC News.



Această vizită la Westway Sports Centre are loc în contextul în care poliţia anunţă că unele dintre persoanele care au murit în sinistrul din vestul Londrei ar putea să nu fie identificate vreodată.



BBC scrie că până la 76 de persoane ar fi date dispărute în urma incendiului.



Poliţia a anunţat că 17 persoane au murit în incendiu şi a avertizat că acest bilanţ va creşte la cel puţin 60.



Serviciile de urgenţă caută a treia zi consecutiv cadavre în Grenfell Tower, în North Kensington.



Comandanţi ai pompierilor spun că nu se mai aşteaptă să găsească supravieţuitori, iar premierul Theresa May a ordonat să se efectueze o anchetă publică.



Poliţia a anunţat joi că a dechis o anchetă penală cu privire la incendiu.



May - criticată pentru că nu s-a întâlnit cu supravieţuitori ai sinistrului în cursul unei vizite la faţa locului joi - a declarat că vicrimele ”merită răspunsuri”.



Ea urma să viziteze răniţi în această dramă vineri.