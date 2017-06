Comisia de la Veneţia a avizat POZITIV intenţia Georgiei de a renunţa la sistemul mixt şi de trece la cel proporţional

Comisia de la Veneţia a apreciat drept pozitivă intenţia Georgiei de a renunţa la sistemul electoral mixt şi de a trece la unul proporţional. Raportul experţilor în domeniul dreptului constituţional a fost aprobat astăzi în cadrul sesiunii care are pe agendă şi proiectul privind schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova. Doar că autorităţile de la Chişinău îşi doresc contrariul - să renunţe la sistemul proporţional pentru cel mixt. În scurt timp, va fi publicată şi opinia Comisiei de la Veneţia pe marginea evenimentelor din Republica Moldova.



„Trecerea la sistemul complet proporţional a alegerii tuturor membrilor Parlamentului este o schimbare binevenită, deoarece sistemul mixt actual a avut tendinţa de a conduce la majorităţi copleşitoare a partidelor de guvernământ în Parlament”, se spune într-un comunicat de presă al Comisiei de la Veneţia.



În comunicat se mai spune că experţii internaţionali „au luat act cu o deosebită satisfacţie de cooperarea activă a Parlamentului Georgiei şi angajamentul ferm al autorităţilor georgiene să nu adopte modificări la care Comisia de la Veneţia se va opune”.



Actualmente, Georgia are un sistem electoral mixt, 77 de parlamentari fiind aleşi pe liste de partid, iar 73 de deputaţi — în circumscripţii uninominale (sistem majoritar). În cazul în care niciunul dintre candidaţii la un singur mandat nu reuşeşte să treacă pragul de 50%, atunci are loc un al doilea tur de scrutin între cei doi candidaţi care au câştigat cele mai multe voturi. Totodată, partidele trebuie să treacă un prag minim de 5% pentru a câştiga locuri în parlament.



Preşedintele Parlamentului georgian, Irakli Kobakhidze, a declarat anterior că Legislativul din Georgia trebuie să adopte un sistem electoral proporţional, pe motiv că acesta va fortifica opoziţia. Deocamdată nu se ştie când se va întâmpla acest lucru, cert este că o comisie constituţională a început, la 28 ianuarie curent, discuţiile privind modificarea sistemului electoral în Georgia.



„Vrem să avem un parlament puternic, iar ceea ce asigură puterea Parlamentului este sistemul electoral. Actualul sistem electoral oferă un fel de avantaj partidelor câştigătoare şi pune în dezavantaj opoziţia. În cele din urmă, Georgia ar trebui să aibă un fel de sistem electoral care ar consolida poziţia opoziţiei. Principalul instrument de a face acest lucru este trecerea la sistemul proporţional”, a declarat preşedintele Parlamentului georgian.



Societatea Internaţională pentru Alegeri Corecte şi Democraţie (Georgia) pledează şi ea pentru schimbarea sistemului electoral în unul complet proporţional. Totodată, mai multe partide de opoziţie şi reprezentanţi ai minorităţii parlamentare susţin sistemul regional proporţional, la fel ca şi Giorgi Margvelashvili, preşedintele Georgiei.