Verizon a finalizat preluarea Yahoo!

Verizon Communications Inc, cel mai mare operator de telefonie mobilă din SUA, a anunţat marţi că a finalizat preluarea unui pionier din domeniul Internetului - Yahoo! pentru suma de 4,48 miliarde de dolari, informează AFP.



În urma acestei operaţiuni, activităţile Yahoo! în domeniul motoarelor de căutare, email şi mesagerie vor fi unite cu divizia AOL a Verizon pentru a forma o nouă entitate botezată Oath şi care va fi condusă de fostul director general de la AOL, Tim Armstrong. Actualul CEO de la Yahoo, Marissa Mayer, va demisiona după cinci ani în care a încercat, fără succes, să redreseze compania.



Operaţiunea va duce, de asemenea, la crearea unei alte entităţi, un vehicul de investiţii botezat Altaba Inc care va gestiona restul activelor Yahoo, inclusiv o participaţie de 15% în gigantul chinez de distribuţie online Alibaba Group Holding Ltd. şi o participaţie de aproximativ 36% la Yahoo Japan Corp.



"Finalizarea acestei tranzacţii reprezintă un pas important în crearea unei mărimi globale necesare pentru compania noastră de media digitală", a declarat preşedintele Verizon pentru media, Marni Walden.



Pentru Yahoo!, această tranzacţie pune capăt unei istorii de 21 de ani în care compania a introdus Internetul pentru o generaţie de utilizatori. Succesul său a fost supus la presiuni odată cu apariţia Google şi a altor companii care i-au atras pe consumatorii din întreaga lume şi odată cu ei şi bugetele de publicitate.