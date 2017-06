Începe procesul „Mineriada”: Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, judecat după 27 de ani

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: evz.ro 13.06.2017 17:05

După exact 27 de ani de la evenimentele sângeroase din centrul Bucureştiului, ancheta Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pe masa judecătorilor.



Ceva mai bine de doi ani a durat ancheta, reluată la începutul lui 2015, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat autorităţile române să îi identifice pe responsabilii pentru moartea a patru oameni, rănirea altor trei şi arestarea şi reţinerea ilegală a peste o mie. Asta după ce ancheta iniţială a trenat aproape două decenii şi s-a închis fără vinovaţi în 2009.



Dosarul va pleca în cursul zilei de la Parchetul General la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



„Vă mulţumesc, încă o dată, tututor pentru ceea ce aţi demonstrat şi în aceste zile. Că sunteţi o forţă puternică, cu o înaltă disciplină civică muncitorească, oameni de nădejde, şi la bine, dar mai ales la greu”, spunea fostul preşedinte Ion Iliescu, în 15 iunie 1990.



Mesajul de mulţumire al fostului preşedinte Ion Iliescu punea punct ciocnirilor dintre bucureşteni şi cei 10.000 de mineri, muncitori şi militari care au pus presiune pe protestatarii care ocupau, de luni bune, kilometrul 0 al Capitalei. După aproape 20 de ani de anchetă, procurorii au clasat cauza, în 2009. După alţi ani de procese la CEDO, victimele au obţinut reluarea cercetărilor, în februarie 2015.



„Inculpaţii au decis organizarea şi coordonarea unui atac generalizat si sistematic lansat asupra unei populaţii civile, respectiv împotriva manifestanţilor din Piaţa Universităţii, precum şi a populaţiei municipiului Bucureşti, atac în care au fost implicate forţe armate ale MI, MapN, SRI, precum şi peste 10 mii de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării”, spunea Marian Lazăr, procuror la Secţia Parchetelor Militare.



Fostul preşedinte Ion Iliescu deschide lista celor 18 acuzaţi. Fostul şef al Guvernului, Petre Roman, e şi el acuzat de implicare în acţiunea menită să oprească protestele.



„N-am vorbit despre nimic. Declaraţia pe care am dat-o şi pe care o ştiţi este cea pe care am menţinut-o şi astăzi. Asta-i tot”, a spus fostul premier.



Şi fostul vicepremier, şi alţi foşti demnitari au fost puşi sub acuzare în acelaşi dosar.



„Au fost persoane reţinute abuziv, înţeleg că au fost descoperite noi persoane reţinute abuziv...”, a spus Virgil Măgureanu, fost director SRI.



Alături de Ion Iliescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu, alte 15 persoane sunt inculpate pentru reprimarea violentă a manifestaţiei din Piaţa Universităţii, din 13-15 iunie 1990. Patru oameni au murit în acele zile tulburi, trei au fost răniţi prin împuşcare. Mai mult de o mie au fost bătuţi sau lipsiţi de libertate.