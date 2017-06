Anchetă asupra fundaţiei lui Eric Trump, suspectată că alimentează financiar resursele tatălui său

Serviciile procurorului statului New York Eric Schneiderman anchetează destinaţia unei părţi a fondurilor colectate de fundaţia lui Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, care ar putea să fi alimentat sursele de venit ale grupului lui Donald Trump.



Fundaţia lui Eric Trump a fost creată în 2007 cu misiunea de a contribui la programe de cercetare asupra cancerului la copii în cadrul spitalului St. Jude din Memphis, statul american Tennessee.



Pentru a colecta fonduri, ea organiza în fiecare an un turneu de golf pe unul din terenurile aparţinând grupului privat al tatălui său, Trump Golf Club, la nord de New York.



Terenul respectiv şi instalaţiile erau împrumutate iniţial gratuit cu această ocazie de Trump Organization, grupul lui DonaldTrump. Dar începând din 2010, el a facturat punerea la dispoziţie, potrivit unei anchete publicate pe site-ul revistei Forbes.



În timp ce costul organizării turneului era cel mai adesea sub 50.000 de dolari, el a sărit până la 322.000 dolari în 2015 potrivit declaraţiilor fiscale consultate de revistă.



Forbes se întreabă care este destinaţia unei părţi a acestor fonduri, cu atât mai mult cu cât Eric Trump — intervievat de revistă — asigură că factura este de aproximativ 100.000 de dolari.



Pentru a clarifica aceste zone de umbră, procurorul Eric Schneiderman a deschis deci această anchetă, a indicat un purtător de cuvânt pentru AFP.



Pentru a evita orice conflict de interese, potrivit lui, Eric Trump şi-a închis fundaţia la sfârşitul anului 2016, după alegerea tatălui său la preşedinţia SUA.