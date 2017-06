Theresa May riscă pierderea postului de premier al Marii Britanii

Premierul Theresa May riscă să piardă majoritatea în Camera Comunelor în urma scrutinului parlamentar anticipat pe care l-a convocat pe 8 iunie, situaţie care ar putea conduce la pierderea funcţiei de prim-ministru de către Partidul Conservator, arată un studiu efectuat de Institutul YouGov.



Potrivit unor proiecţii electorale realizate de Institutul YouGov, Partidul Conservator riscă pierderea a 20 de locuri şi implicit a majorităţii de 17 locuri în Camera Comunelor, care are 650 de locuri.



Studiul, citat de site-ul agenţiei Reuters, arată că Theresa May ar putea obţine doar 310 locuri, mai puţin decât majoritatea de 331 de parlamentari obţinută în 2015 de premierul David Cameron.



Partidul Laburist ar putea obţine 257 de locuri, faţă de 232 în 2015. Dacă proiecţiile se vor confirma, Partidul Conservator se va situa sub majoritatea de 326 de locuri necesară pentru formarea guvernului.



Criza de politică de la Londra intervine exact în momentul lansării negocierilor cu Uniunea Europeană pe tema Brexit.



Theresa May a convocat alegeri parlamentare anticipate programate pe 8 iunie pentru a obţine un mandat politic clar în negocierile cu Bruxellesul.



Însă dacă Theresa May nu va reuşi măcar menţinerea majorităţii de 12 locuri obţinută de David Cameron în 2015, îşi va pierde autoritatea.