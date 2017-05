7 milioane de oameni sunt ucişi anual de fumat

31.05.2017

7 milioane de oameni mor, în fiecare an, din cauza fumatului. De ziua Mondială fără Tutun, Organizaţia Mondială a Sănătăţii cere interzicerea publicităţii şi creşterea taxelor la ţigări.



Cei mai înrăiţi fumători sunt chinezii. În China fiecare adult fumează în medie peste 4.000 de ţigări pe an.



Urmează Belarusul şi Libanul, cu 3023 ţigări. Ţara în care se fumează cel mai puţin este Guineea, unde un adult fumează în medie o ţigară la fiecare 24 de zile.



Departe de ţigări stau şi locuitorii din Insulele Solomon sau Kiribati.



În fiecare an, mai mult de 7 milioane de oameni mor din cauza fumatului, faţă de aproximativ 4 milioane la începutul secolului al XXI-lea, potrivit ONU.



Fumatul reprezintă, de asemenea, o povară economică grea pentru planetă: costul său este estimat la peste 1.250 miliarde euro, adică 1,8% din Produsul Intern Brut.



Conform raportului, deşeurile de tutun sunt cele mai răspândite în lume şi „conţin mai mult de 7.000 de substanţe chimice toxice care otrăvesc mediul, inclusiv substanţe cancerigene”.