Un muzeu evreiesc din Brooklyn a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă

Un muzeu evreiesc din Brooklyn, The Jewish Children's Museum, a fost evacuat joi în urma unei ameninţări cu bombă, a anunţat Poliţia din New York, NYPD, citată de The Independent.

Conducerea muzeului a primit ameninţarea în jurul orei locale 9:30 (16:30 ora RM). Poliţia verifică zonă, scrie news.ro.

Incidentul vine la două zile după ce o serie de ameninţăro cu bombă au dus la evacuarea mai multor centre ale comunităţii evreieşti de pe tot teritoriul Statelor Unite.