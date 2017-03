Guvernul american anunţă o scădere cu 40% a intrărilor imigranţilor ilegali pe teritoriul

Intrările pe teritoriul Statelor Unite a imigranţilor ilegali au scăzut cu 40% în luna februarie în raport cu luna ianuarie, a anunţat miercuri guvernul american.



„Scăderea numărului de arestări arată o schimbare importantă a tendinţei”, a afirmat secretarul american pentru securitate internă, John Kelly.



„După aplicarea de către administraţie a decretelor executive având rolul de consolidare a legilor în materie de imigraţie, arestările şi deplasările imigranţilor ilegali tind către un minim lunar în ultimii cel puţin cinci ani”, a spus el.



De obicei, reţinerile imigranţilor ilegali de către serviciile vamale şi de protecţie a frontierelor înregistrează o creştere de la 10 până la 20% în fiecare an între ianuarie şi februarie, a afirmat Kelly.



„Din contră, în acest an am observat o scădere a numărului de arestări de la 31.578 la 18.762, o scădere cu 40%”, a insistat John Kelly.



„Aceste prime rezultate arată că aplicarea legilor are un impact, că descurajarea are un impact şi că aplicarea efectivă a legilor în materie de imigraţie are un impact”, a subliniat ministrul securităţii interne.