Ciocniri între fermieri şi forţele de ordine la Atena în timpul unui protest

Zeci de agricultori, veniţi în principal din insula Creta, s-au ciocnit miercuri cu forţele de ordine în marja unei manifestaţii împotriva creşterii cotizaţiilor sociale şi a impozitelor pe veniturile lor, potrivit poliţiei, transmite AFP.Aproximativ o mie de agriculturi s-au adunat miercuri dimineaţă pentru a manifesta în faţa Ministerului Agriculturii, supravegheaţi de un dispozitiv important al forţelor de ordine, potrivit unei surse poliţieneşti.Incidentele au început când înalţi oficiali ai ministerului au refuzat să aibă o întâlnire cu o delegaţie a manifestanţilor, conform presei elene.„Unii agriculturi au spart cu bâtele lor geamurile de la două dubiţe ale poliţiei”, a precizat aceeaşi sursă.În imaginile difuzate de televiziuni se vede cum grupuri de agricultori au aruncat cu pietre în poliţişti şi maşinile acestora.Agriculturii cer retragerea noilor măsuri de austeritate, votate anul trecut de guvernul de stânga sub presiunea creditorilor internaţionali — UE şi FMI.Aceste măsuri cuprind o reformă a securităţii sociale şi a sistemului de taxe, care „ne privează de mijloacele de trai”, a spus Yannis Psarakis, agricultor.Grecia se află pentru al optulea an consecutiv sub tutela creditorilor săi după izbucnirea crizei datoriilor şi impunerea unor măsuri dure de austeritate în schimbul împrumuturilor internaţionale.Înalţi reprezentanţi ai creditorilor se află de săptămâna trecută la Atena pentru a negocia cu guvernul o nouă serie de măsuri pentru perioada de după încheierea programului actual, mai exact pentru 2019 şi 2020.