O nouă lovitură se anunţă pentru guvernul Theresei May în Camera Lorzilor în legătură cu Brexit-ul

Camera Lorzilor (camera superioară a parlamentului de la Londra) ar urma să-i dea o nouă lovitură guvernului britanic prin aprobarea unui al doilea amendament la proiectul de lege privind activarea Brexit-ului, destinat să-i permită parlamentului să se pronunţe prin vot asupra acordului final cu Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.



Lorzii, care urmează să-şi dea acordul final marţi seara pentru proiectul de lege ce autorizează activarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, ar trebui în prealabil să-l amendeze din nou pentru a-i da ultimul cuvânt parlamentului privind acordul final şi toate acordurile comerciale viitoare cu UE.

O sursă din rândul Lorzilor a opoziţiei laburiste a dat asigurări pentru AFP că se aşteaptă ca amendamentul respectiv să fie ''larg'' aprobat ca urmare a unei înţelegeri interpartinice.



Premierul Theresa May le-a promis deja parlamentarilor un vot pe baza unei acceptări sau a unei respingeri a ofertei Bruxellesului, ceea ce înseamnă că, dacă ei resping proiectul de acord, Regatul Unit va ieşi din UE fără nici un acord.



Dar detractorii săi se tem că aceasta ar putea provoca un haos economic şi juridic, deoarece toate acordurile şi contractele comerciale dintre Londra şi blocul comunitar devin caduce peste noapte.



Membrii non-aleşi ai camerei superioare a parlamentului au adoptat miercurea trecută, cu 358 de voturi „pentru” şi 256 „împotrivă”, un prim amendament destinat protejării drepturilor a trei milioane de cetăţeni europeni care trăiesc în Regatul Unit.



Acest vot a întârziat cu o săptămână adoptarea textului care permite lansarea procedurii de ieşire din Uniunea Europeană, deoarece el antrenează o nouă examinare a proiectului de lege de către deputaţi, care l-au adoptat în primă lectură cu 494 de voturi „pentru” şi 122 „împotrivă”.



Aceste amendamente exclud astfel posibilitatea lansării negocierilor cu Bruxellesul în această săptămână, deoarece Camera Comunelor (camera inferioară a parlamentului) trebuie să examineze din nou textul, probabil la 13 martie.



Theresa May, care a făcut apel la Lorzi să nu amendeze proiectul de lege, s-a lansat într-o cursă contra cronometru pentru a-şi ţine promisiunea de a activa Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona până la sfârşitul lunii martie.



Din această săptămână, negocierile privind Brexit-ul vor intra pe agenda Consiliului European la Bruxelles, unde Theresa May va merge joi, înainte de a lăsa celelalte 27 de state membre să discute vineri despre viitorul blocului comunitar fără Regatul Unit.



Cu toate că mai mulţi lideri europeni se aşteaptă la negocieri dificile, Theresa May se declară optimistă în ce priveşte posibilitatea de a se ajunge la un acord, dar afirmă de asemenea că este gata să părăsească masa negocierilor, dând asigurări că ''pentru Regatul Unit este mai bine fără un acord, decât cu unul rău''.



În opinia purtătorului său de cuvânt, această poziţie ar putea fi contrazisă de cererea Lorzilor de a avea un vot final în parlament privind acordul. „Nu vrem un proces care încurajează UE să ne ofere un acord rău în speranţa ca acesta să ne împiedice să ieşim din blocul comunitar”, a spus el.



Dar purtătoarea de cuvânt laburistă pe probleme de Brexit din Camera Lorzilor, Dianne Hayter, a afirmat că Londra „are nevoie de cel mai bun acord posibil pentru a atenua efectele sociale şi economice ale rezultatului referendumului” la care 52% dintre britanici au votat în favoarea Brexit-ului. „A face ca parlamentul să participe pe tot parcursul procesului nu poate decât să ajute la ameliorarea cărţilor de negociere ale premierului şi un vot în final va fi în interesul ţării noastre”, a spus dna Heyter.



Deputaţii din Camera Comunelor, unde Partidul Conservator deţine o majoritate redusă, ar urma să încerce să contracareze aceste amendamente în a doua lectură. Dacă conservatorii sunt încrezători în capacitatea de a bloca primul amendament, cel de-al doilea ar fi mai dificil de anulat, deoarece 20 de deputaţi conservatori sunt susceptibili de a-l susţine.



Anne Soubry, care se numără printre deputaţii conservatori rebeli, a dat asigurări în Mail On Sunday că minimum pe care deputaţii l-ar putea face este să ofere „o plasă de siguranţă parlamentară” pentru condiţiile de ieşire din UE.