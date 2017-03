Uniunea Europeană creează primul său cartier general militar, care va fi operaţional în curând

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: AP 06.03.2017 21:20

Miniştrii europeni de externe au pus luni bazele unui "cartier general militar" al Uniunii Europene, care va centraliza încă din această primăvară comandamentele anumitor misiuni externe, transmite AFP.



Reprezentanţii celor 28 de state membre au decis crearea pe termen scurt a unei capacităţi militare de planificare în cadrul Statului Major al UE la Bruxelles.



Atribuţiile vor include, la nivel strategic, planificarea şi gestionarea operaţională a misiunilor militare necombatante, se arată în textul documentului adoptat de miniştri.



"Încă din anii '50 am avut dificultăţi în a avansa în domeniul apărării, întrucât istoria UE a fost marcată mai curând de diviziune", a spus şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini.



Ea s-a declarat mândră de decizia luată în unanimitate de statele membre şi a precizat că noua structură va deveni operaţională în următoarele săptămâni şi că în cadrul ei vor activa "în jur de 30 de persoane".



Prima misiune va fi de a prelua coordonarea a trei misiuni de formare ale UE formate din 600 de militari şi detaşate în Republica Congo, Mali şi Somalia, sub conducerea actualului şef al Statului Major european, generalul finlandez Esa Pulkkinen.



Cele trei misiuni combatante ale UE (Sophia, Atalanta şi Althéa) vor rămâne sub comanda cartierelor generale stabilite în statele membre.



"Este versiunea embrionară a responsabilităţii sporite a Uniunii pentru a-şi asigura propria apărare", a declarat ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Alfonso Dastis.



"Nu este vorba despre o armată europeană, ştiu că acest termen este folosit frecvent. Este vorba doar de o modalitate mai eficientă prin care să ne derulăm activităţile militare, a subliniat şi Mogherini.